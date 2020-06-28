На Сумщині окупанти вдарили по двох лікарнях: є загиблий і поранені





Про це повідомили у ОВА, облпрокуратурі та в ДСНС, пише



18 березня 2025 року близько 22:30 год окупанти атакували безпілотником лікарню у м. Суми. У закладі перебувало 22 співробітників та 147 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. Унаслідок атаки відбулося загорання будівлі, на щастя, обійшлося без жертв.



Вже о 23:20 ворог обстріляв багатоквартирний двоповерховий будинок у Краснопільській громаді. Загинув 29-річний чоловік, ще троє мешканців будинку отримали поранення.



О 2:30 год 19 березня 2025 року окупанти атакували, за попередніми даними 6 безпілотниками, лікарню в м. Краснопілля Сумського району. На той час у закладі перебувало 11 працівників та 49 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. Всі вони перебували в укритті, відтак не постраждали.



Приміщення лікарні зазнало значних руйнувань, виникла пожежа, пошкоджено службовий автомобіль.



За даними ДСНС також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу.



Раніше російський ударний безпілотник влучив у будівлю дитячої поліклініки у Сумах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 19 березня, близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні на Сумщині. А перед цим постраждала обласна клінічна лікарня. У області через атаку дронів загинув чоловік.Про це повідомили у ОВА, облпрокуратурі та в ДСНС, пише LB.ua 18 березня 2025 року близько 22:30 год окупанти атакували безпілотником лікарню у м. Суми. У закладі перебувало 22 співробітників та 147 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. Унаслідок атаки відбулося загорання будівлі, на щастя, обійшлося без жертв.Вже о 23:20 ворог обстріляв багатоквартирний двоповерховий будинок у Краснопільській громаді. Загинув 29-річний чоловік, ще троє мешканців будинку отримали поранення.О 2:30 год 19 березня 2025 року окупанти атакували, за попередніми даними 6 безпілотниками, лікарню в м. Краснопілля Сумського району. На той час у закладі перебувало 11 працівників та 49 пацієнтів, у тому числі й маломобільні. Всі вони перебували в укритті, відтак не постраждали.Приміщення лікарні зазнало значних руйнувань, виникла пожежа, пошкоджено службовий автомобіль.За даними ДСНС також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення дитячого медичного закладу.Раніше російський ударний безпілотник влучив у будівлю дитячої поліклініки у Сумах.

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