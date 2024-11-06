У Луцьку з палаючої квартири врятували чоловіка

У Луцьку з палаючої квартири врятували чоловіка
У Луцьку рятувальники врятували чоловіка з палаючої квартири.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

18 березня о 19:09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на проспекті Президента Грушевського в м. Луцьк.

Вогонь спалахнув на кухні чотириповерхового будинку, а густий дим швидко заповнив помешкання.

Рятувальники, прибувши на місце, виявили в квартирі 33-річного чоловіка, який через отруєння чадним газом не міг вибратися самостійно. Вогнеборці в апаратах на стисненому повітрі зайшли всередину та винесли його в безпечне місце.

Постраждалого госпіталізували з отруєнням чадним газом, його стан – середньої важкості.
У Луцьку з палаючої квартири врятували чоловіка

Пожежу локалізували о 19:35, а за хвилину ліквідували. Причину займання встановлюють.

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира
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