У Луцьку з палаючої квартири врятували чоловіка

У Луцьку рятувальники врятували чоловіка з палаючої квартири.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.18 березня о 19:09 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення пров м. Луцьк.Вогонь спалахнув на кухні чотириповерхового будинку, а густий дим швидко заповнив помешкання.Рятувальники, прибувши на місце, виявили в квартирі 33-річного чоловіка, який через отруєння чадним газом не міг вибратися самостійно. Вогнеборці в апаратах на стисненому повітрі зайшли всередину та винесли його в безпечне місце.Постраждалого госпіталізували з отруєнням чадним газом, його стан – середньої важкості.Пожежу локалізували о 19:35, а за хвилину ліквідували. Причину займання встановлюють.