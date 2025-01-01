У Луцьку трейдер-шахрай «розвів» знайому на 175 тисяч гривень





Як діяла схема?

Обвинувачений у червні 2024 року запропонував своїй знайомій з Луцька «вигідні» інвестиції. Чоловік переконав її, що є успішним трейдером та допоможе їй заробити на криптовалюті.



Спочатку лучанка зробила перший внесок – 10 тисяч гривень. Шахрай заявив, що гроші підуть на купівлю криптовалюти, яка незабаром подвоїть їхню вартість. Далі їй треба було заплатити за «верифікацію картки» – ще 10 тисяч гривень. Це нібито потрібно було для виведення коштів.



Шахрай обіцяв: прибуток вже досягнув 5 тисяч доларів, але щоб їх отримати, потрібно внести ще більше коштів. Так довірлива жінка перерахувала йому 175 тисяч гривень.



Але, як і очікувалося, після отримання грошей чоловік перестав виходити на зв’язок. Жінка ж пішла у поліцію.



Куди пішли гроші?

Під час судового засідання обвинувачений зізнався, що видурені кошти витрачав на власні потреби: купував автомобілі, які оформлював на інших осіб, а також брав участь у різних фестивалях, створюючи образ успішного трейдера.



Розслідування та покарання

З’ясувалося, що це вже не перша спроба афериста ошукати людей. У 2023 році він розвів свого знайомого на понад 50 тисяч гривень точно за такою ж схемою.



Тоді чоловіка судили та призначили йому штраф. Цього ж разу покарання виявилося жорсткішим. Його засудили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянин ошукав знайому на 175 тисяч гривень, обіцяючи прибуток від торгівлі криптовалютою. Чоловіка викрили й днями винесли йому вирок у Шацькому міськрайонному суді.Обвинувачений у червні 2024 року запропонував своїй знайомій з Луцька «вигідні» інвестиції. Чоловік переконав її, що є успішним трейдером та допоможе їй заробити на криптовалюті.Спочатку лучанка зробила перший внесок – 10 тисяч гривень. Шахрай заявив, що гроші підуть на купівлю криптовалюти, яка незабаром подвоїть їхню вартість. Далі їй треба було заплатити за «верифікацію картки» – ще 10 тисяч гривень. Це нібито потрібно було для виведення коштів.Шахрай обіцяв: прибуток вже досягнув 5 тисяч доларів, але щоб їх отримати, потрібно внести ще більше коштів. Так довірлива жінка перерахувала йому 175 тисяч гривень.Але, як і очікувалося, після отримання грошей чоловік перестав виходити на зв’язок. Жінка ж пішла у поліцію.Під час судового засідання обвинувачений зізнався, що видурені кошти витрачав на власні потреби: купував автомобілі, які оформлював на інших осіб, а також брав участь у різних фестивалях, створюючи образ успішного трейдера.З’ясувалося, що це вже не перша спроба афериста ошукати людей. У 2023 році він розвів свого знайомого на понад 50 тисяч гривень точно за такою ж схемою.Тоді чоловіка судили та призначили йому штраф. Цього ж разу покарання виявилося жорсткішим. Його засудили до 3 років і 6 місяців ув’язнення.

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