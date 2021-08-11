На Волині розшукали двох зниклих школярок

На Волині розшукали двох зниклих школярок
Майже цілу ніч волинські поліцейські розшукували зниклих дівчат: пошуки увінчались успіхом.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

До поліції повідомлення про зникнення дітей надійшло вночі, 19 березня. Дівчата були без мобільних телефонів.

Ішлось про школярок 2012 та 2015 років народження, мешканок одного з сіл Луцького району.

«На пошуки зорієнтували особовий склад поліції. На ранок дітей знайшли. Дівчатка цілу ніч спали неподалік у хліві на сіні», - розповів начальник ВП№3 Луцького РУП Максим Новицький.

Поліцейські забрали дітей, відігріли, нагодували, на місце викликали швидку медичну допомогу та службу у справах дітей.
На Волині розшукали двох зниклих школярок

Батьків притягнуть до адміністративної відповідальності, очевидно, саме через проблеми в сім’ї дівчатка пішли з дому і не хотіли повертатись: зараз усі деталі та обставини встановлюються, діям чи бездіяльності нададуть відповідну оцінку.


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Теги: Волинь, діти, розшук
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