На Волині розшукали двох зниклих школярок
Сьогодні, 09:44
Майже цілу ніч волинські поліцейські розшукували зниклих дівчат: пошуки увінчались успіхом.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції повідомлення про зникнення дітей надійшло вночі, 19 березня. Дівчата були без мобільних телефонів.
Ішлось про школярок 2012 та 2015 років народження, мешканок одного з сіл Луцького району.
«На пошуки зорієнтували особовий склад поліції. На ранок дітей знайшли. Дівчатка цілу ніч спали неподалік у хліві на сіні», - розповів начальник ВП№3 Луцького РУП Максим Новицький.
Поліцейські забрали дітей, відігріли, нагодували, на місце викликали швидку медичну допомогу та службу у справах дітей.
Батьків притягнуть до адміністративної відповідальності, очевидно, саме через проблеми в сім’ї дівчатка пішли з дому і не хотіли повертатись: зараз усі деталі та обставини встановлюються, діям чи бездіяльності нададуть відповідну оцінку.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
До поліції повідомлення про зникнення дітей надійшло вночі, 19 березня. Дівчата були без мобільних телефонів.
Ішлось про школярок 2012 та 2015 років народження, мешканок одного з сіл Луцького району.
«На пошуки зорієнтували особовий склад поліції. На ранок дітей знайшли. Дівчатка цілу ніч спали неподалік у хліві на сіні», - розповів начальник ВП№3 Луцького РУП Максим Новицький.
Поліцейські забрали дітей, відігріли, нагодували, на місце викликали швидку медичну допомогу та службу у справах дітей.
Батьків притягнуть до адміністративної відповідальності, очевидно, саме через проблеми в сім’ї дівчатка пішли з дому і не хотіли повертатись: зараз усі деталі та обставини встановлюються, діям чи бездіяльності нададуть відповідну оцінку.
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