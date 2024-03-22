На Волині за два місяці 2025 року виявили 92 нові випадки та рецидиви туберкульозу





Як розповіла Оксани Комар, зараз у закладі стаціонарно лікується 33 пацієнти, загалом тут на контролі перебуває 389 хворих.



Тривалість лікування складає в середньому 4-6 місяці, хоча в запущених випадках, тяжких може тривати до 18 місяців. Лікування безплатне. Медикаментами забезпечує держава, каже Оксана Комар.



25-річний Ігор Тітков перед довготривалим відрядженням вирішив пройти обстеження у госпіталі, де у нього і виявили легку форму туберкульозу.



"Планувався перевід по службі, вирішив з'ясувати, що зі здоров’ям. Кашлю, як такого активного не було, я все пов’язував із сирістю, з поганими умовами проживання, часто грибком. Були дуже активні пітливість нічна, температура, яка стрибала з 38 до 36, і навпаки", — розповідає пацієнт.



Олександр лікується півтора місяця мав симптоми застуди, два місяці турбував кашель, однак, перебуваючи у зоні бойових дій, не мав можливості перевірити здоров’я. Туберкульоз виявили, коли він проходив реабілітацію після операції.



"Була температура, звернувся до лікарів, зробили рентген, флюорографію і виявилося, що у мене туберкульоз. І таблетки дають, все дають, як годиться", — розповідає чоловік.



У медичному фтизіопульмонологічному центрі передбачено 70 ліжкомісць, лікують пацієнтів у двох відділеннях: диспансерному, де пацієнти приходять, обстежуються, беруть препарати, лікуються, їх контролюють амбулаторно та відділенні легеневого туберкульозу, де перебувають пацієнти, які не можуть лікуватися амбулаторно, каже Оксана Комар.



Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, розповідає лікарка-методистка обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Симонюк. З її слів, першими симптомами хвороби є покашлювання, якщо воно не проходить протягом двох тижнів, загальна слабкість, підвищення температури тіла.



Найпершим методом профілактики туберкульозу є вакцинація, каже лікарка, вакцинація проводиться у пологових будинках новонародженим діткам на 3 і 5 день життя. Наступним методом профілактики є раннє виявлення туберкульозу, до якого відноситься обстеження та відстеження людей, які контактували з інфікованим.



Ну і звісно, каже Людмила Семенюк, промоцію здорового способу життя ніхто не скасував: не курити, не пити, займатися спортом — найкраща профілактика будь-яких захворювань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині торік зафіксували 586 нових випадків та рецидивів туберкульозу. Цього року захворюваність на туберкульоз зросла, за два місяці уже зафіксували 92 хворих, серед них 5 дітей.Як розповіла Суспільному меддиректорка медичного фтизіопульмонологічного центру, зараз у закладі стаціонарно лікується 33 пацієнти, загалом тут на контролі перебуває 389 хворих.Тривалість лікування складає в середньому 4-6 місяці, хоча в запущених випадках, тяжких може тривати до 18 місяців. Лікування безплатне. Медикаментами забезпечує держава, каже Оксана Комар.25-річнийперед довготривалим відрядженням вирішив пройти обстеження у госпіталі, де у нього і виявили легку форму туберкульозу."Планувався перевід по службі, вирішив з'ясувати, що зі здоров’ям. Кашлю, як такого активного не було, я все пов’язував із сирістю, з поганими умовами проживання, часто грибком. Були дуже активні пітливість нічна, температура, яка стрибала з 38 до 36, і навпаки", — розповідає пацієнт.лікується півтора місяця мав симптоми застуди, два місяці турбував кашель, однак, перебуваючи у зоні бойових дій, не мав можливості перевірити здоров’я. Туберкульоз виявили, коли він проходив реабілітацію після операції."Була температура, звернувся до лікарів, зробили рентген, флюорографію і виявилося, що у мене туберкульоз. І таблетки дають, все дають, як годиться", — розповідає чоловік.У медичному фтизіопульмонологічному центрі передбачено 70 ліжкомісць, лікують пацієнтів у двох відділеннях: диспансерному, де пацієнти приходять, обстежуються, беруть препарати, лікуються, їх контролюють амбулаторно та відділенні легеневого туберкульозу, де перебувають пацієнти, які не можуть лікуватися амбулаторно, каже Оксана Комар.Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, розповідає лікарка-методистка обласного центру контролю та профілактики хвороб. З її слів, першими симптомами хвороби є покашлювання, якщо воно не проходить протягом двох тижнів, загальна слабкість, підвищення температури тіла.Найпершим методом профілактики туберкульозу є вакцинація, каже лікарка, вакцинація проводиться у пологових будинках новонародженим діткам на 3 і 5 день життя. Наступним методом профілактики є раннє виявлення туберкульозу, до якого відноситься обстеження та відстеження людей, які контактували з інфікованим.Ну і звісно, каже Людмила Семенюк, промоцію здорового способу життя ніхто не скасував: не курити, не пити, займатися спортом — найкраща профілактика будь-яких захворювань.

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