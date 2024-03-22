На Волині за два місяці 2025 року виявили 92 нові випадки та рецидиви туберкульозу

На Волині за два місяці 2025 року виявили 92 нові випадки та рецидиви туберкульозу
На Волині торік зафіксували 586 нових випадків та рецидивів туберкульозу. Цього року захворюваність на туберкульоз зросла, за два місяці уже зафіксували 92 хворих, серед них 5 дітей.

Як розповіла Суспільному меддиректорка медичного фтизіопульмонологічного центру Оксани Комар, зараз у закладі стаціонарно лікується 33 пацієнти, загалом тут на контролі перебуває 389 хворих.

Тривалість лікування складає в середньому 4-6 місяці, хоча в запущених випадках, тяжких може тривати до 18 місяців. Лікування безплатне. Медикаментами забезпечує держава, каже Оксана Комар.

25-річний Ігор Тітков перед довготривалим відрядженням вирішив пройти обстеження у госпіталі, де у нього і виявили легку форму туберкульозу.

"Планувався перевід по службі, вирішив з'ясувати, що зі здоров’ям. Кашлю, як такого активного не було, я все пов’язував із сирістю, з поганими умовами проживання, часто грибком. Були дуже активні пітливість нічна, температура, яка стрибала з 38 до 36, і навпаки", — розповідає пацієнт.

Олександр лікується півтора місяця мав симптоми застуди, два місяці турбував кашель, однак, перебуваючи у зоні бойових дій, не мав можливості перевірити здоров’я. Туберкульоз виявили, коли він проходив реабілітацію після операції.

"Була температура, звернувся до лікарів, зробили рентген, флюорографію і виявилося, що у мене туберкульоз. І таблетки дають, все дають, як годиться", — розповідає чоловік.

У медичному фтизіопульмонологічному центрі передбачено 70 ліжкомісць, лікують пацієнтів у двох відділеннях: диспансерному, де пацієнти приходять, обстежуються, беруть препарати, лікуються, їх контролюють амбулаторно та відділенні легеневого туберкульозу, де перебувають пацієнти, які не можуть лікуватися амбулаторно, каже Оксана Комар.

Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом, розповідає лікарка-методистка обласного центру контролю та профілактики хвороб Людмила Симонюк. З її слів, першими симптомами хвороби є покашлювання, якщо воно не проходить протягом двох тижнів, загальна слабкість, підвищення температури тіла.

Найпершим методом профілактики туберкульозу є вакцинація, каже лікарка, вакцинація проводиться у пологових будинках новонародженим діткам на 3 і 5 день життя. Наступним методом профілактики є раннє виявлення туберкульозу, до якого відноситься обстеження та відстеження людей, які контактували з інфікованим.

Ну і звісно, каже Людмила Семенюк, промоцію здорового способу життя ніхто не скасував: не курити, не пити, займатися спортом — найкраща профілактика будь-яких захворювань.

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Теги: Волинь, туберкульоз
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