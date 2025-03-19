Спецпосланець Трампа анонсував 23 березня новий раунд мирних переговорів у Джидді

Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф повідомив, що 23 березня в місті Джидда (Саудівська Аравія) продовжаться переговори щодо припинення вогню.



Про це Віткофф сказав в інтерв'ю Fox News, пише



За його словами, з американської сторони до Саудівської Аравії знову вирушать державний секретар США Марко Рубіо та радник президента Трампа з національної безпеки Майк Волц.



Основна тема зустрічі – деталізація домовленостей, зокрема щодо 30-денного припинення вогню.



Відповідаючи на питання про припинення обстрілів енергетичної інфраструктури та цілей в акваторії Чорного моря, Віткофф сказав, що "росіяни зараз погоджуються на обидва ці аспекти".



"Я дуже сподіваюся, що українці також погодяться на це", – сказав Віткофф.



"У нас, звичайно, є деякі деталі, які потрібно обговорити, але це почнеться в неділю у Джидді і ми проведемо гарну розмову, щоб досягти позитивних результатів".



Він додав, що запропоноване США 30-денне припинення вогню має охоплювати "енергетику та інфраструктуру в цілому".



Наразі невідомо, хто представлятиме Україну на цих переговорах. Росія також офіційно не заявляла про переговори із США 23 березня.



Президент США Дональд Трамп і російський правитель володимир путін провели телефонну розмову 18 березня, яка тривала понад півтори години.



Пресслужба Кремля за результатами телефонної бесіди Дональда Трампа і Путіна повідомила, що російська сторона наполягає на припиненні іноземної військової допомоги та надання розвідувальної інформації Україні.



Під час телефонної розмови американський президент та очільник Кремля погодилися, що мирні переговори щодо російсько-української війни повинні "розпочатися негайно на Близькому Сході".



У Кремлі, своєю чергою, заявили, що у розмові з Трампом путін укотре відкинув ідею 30-денного припинення вогню, але натомість погодився утриматись від атак по енергетичній інфраструктурі України і "віддав відповідний наказ військовим".



Проте у ніч на 19 березня Росія здійснила масовану атаку дронами-камікадзе, вразивши цивільну інфраструктуру в кількох регіонах України.

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