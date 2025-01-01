У Луцьку водій автівки збив велосипедиста

Поліцейські з’ясовують обставини ДТП з постраждалими у Луцьку та Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди трапилася учора на вулиці Ковельській в обласному центрі та селі Струмівка.Так, на вулиці Ковельській у Луцьку, 52-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, допустив наїзд на велосипедиста, 58-річного лучанина, який переїжджав дорогу у невстановленому місці.Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Цього ж дня на вулиці Рівненській у Струмівці автомобіль Fiat Doblo зіткнувся із легковиком Ауді А4.Попередньо, 66-річний водій Fiat Doblo не надав переваги у русі автомобілю Ауді А4, під керуванням 47-лучанина.Внаслідок зіткнення постраждав водій Fiat Doblo, його також госпіталізували.Усі учасники ДТП, за винятком велосипедиста, тверезі.Відомості за цими фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Триває слідство.