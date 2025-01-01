У Луцьку водій автівки збив велосипедиста
Сьогодні, 12:00
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП з постраждалими у Луцьку та Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди трапилася учора на вулиці Ковельській в обласному центрі та селі Струмівка.
Так, на вулиці Ковельській у Луцьку, 52-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, допустив наїзд на велосипедиста, 58-річного лучанина, який переїжджав дорогу у невстановленому місці.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Цього ж дня на вулиці Рівненській у Струмівці автомобіль Fiat Doblo зіткнувся із легковиком Ауді А4.
Попередньо, 66-річний водій Fiat Doblo не надав переваги у русі автомобілю Ауді А4, під керуванням 47-лучанина.
Внаслідок зіткнення постраждав водій Fiat Doblo, його також госпіталізували.
Усі учасники ДТП, за винятком велосипедиста, тверезі.
Відомості за цими фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригоди трапилася учора на вулиці Ковельській в обласному центрі та селі Струмівка.
Так, на вулиці Ковельській у Луцьку, 52-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, допустив наїзд на велосипедиста, 58-річного лучанина, який переїжджав дорогу у невстановленому місці.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Цього ж дня на вулиці Рівненській у Струмівці автомобіль Fiat Doblo зіткнувся із легковиком Ауді А4.
Попередньо, 66-річний водій Fiat Doblo не надав переваги у русі автомобілю Ауді А4, під керуванням 47-лучанина.
Внаслідок зіткнення постраждав водій Fiat Doblo, його також госпіталізували.
Усі учасники ДТП, за винятком велосипедиста, тверезі.
Відомості за цими фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Триває слідство.
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