У Луцьку водій автівки збив велосипедиста

У Луцьку водій автівки збив велосипедиста
Поліцейські з’ясовують обставини ДТП з постраждалими у Луцьку та Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригоди трапилася учора на вулиці Ковельській в обласному центрі та селі Струмівка.

Так, на вулиці Ковельській у Луцьку, 52-річний житель Рожищенської громади, керуючи автомобілем Volkswagen Jetta, допустив наїзд на велосипедиста, 58-річного лучанина, який переїжджав дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Цього ж дня на вулиці Рівненській у Струмівці автомобіль Fiat Doblo зіткнувся із легковиком Ауді А4.

Попередньо, 66-річний водій Fiat Doblo не надав переваги у русі автомобілю Ауді А4, під керуванням 47-лучанина.
У Луцьку водій автівки збив велосипедиста

Внаслідок зіткнення постраждав водій Fiat Doblo, його також госпіталізували.

Усі учасники ДТП, за винятком велосипедиста, тверезі.

Відомості за цими фактами слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Триває слідство.

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Теги: Волинь, ДТП, поліція
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