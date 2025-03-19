Росія вдарила по енергетиці України після наказу путіна припинити її атакувати

Володимир Зеленський заявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, незважаючи на те, що правитель РФ володимир путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.



Про це сказав президент на спільний пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом в Гельсінкі, пише



"Навіть цієї ночі, після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити (бити) по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об′єктах енергетики" - йдеться в повідомленні.



За його словами, росіяни били по транспорту, лікарням, звичайній міській інфраструктурі "Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей", - зазначив президент.



18 березня у Кремлі заявили, що лідер РФ володимир путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".



Після розмови путіна і Трампа, у ніч на 19 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 72 ударних БпЛА, 45 безпілотників атакували Київську область.



Так, за даними "Укрзалізниці", російські військові атакували безпілотниками енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області вранці 19 березня: виникла пожежа, є знеструмлені ділянки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що Росія вночі атакувала українську енергетику, незважаючи на те, що правитель РФ володимир путін начебто дав команду на 30 днів припинити її обстріл.Про це сказав президент на спільний пресконференції з президентом Фінляндіїв Гельсінкі, пише Українська правда "Навіть цієї ночі, після розмови Путіна з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, коли Путін сказав, що він нібито віддає наказ припинити (бити) по українській енергетиці, було за ніч 150 дронів, в тому числі по об′єктах енергетики" - йдеться в повідомленні.За його словами, росіяни били по транспорту, лікарням, звичайній міській інфраструктурі "Тобто слова Путіна дуже розходяться з реальністю. Саме тому потрібна оборонна підтримка, підтримка нашої протиповітряної оборони, потрібен тиск на Росію заради безпеки і порятунку життів людей", - зазначив президент.18 березня у Кремлі заявили, що лідер РФ володимир путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа щодо взаємної відмови України та Росії від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і "віддав відповідний наказ військовим".Після розмови путіна і Трампа, у ніч на 19 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М, чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО збила 72 ударних БпЛА, 45 безпілотників атакували Київську область.Так, за даними "Укрзалізниці", російські військові атакували безпілотниками енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області вранці 19 березня: виникла пожежа, є знеструмлені ділянки.

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