Зеленський зідзвониться з Трампом, щоб почути деталі розмови з путіним

Зеленський зідзвониться з Трампом, щоб почути деталі розмови з путіним
Президент Володимир Зеленський анонсував, що ввечері 19 березня матиме розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Зеленський сказав під час пресконференції у Фінляндії, пише Громадське.

«Сьогодні в мене буде контакт із президентом Трампом. Ми з ним проговоримо деталі наступних кроків і, думаю, що почую деталі його розмови з путіним», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Трамп провів телефонну розмову з главою росії володимиром путіним 18 березня. Діалог тривав понад дві години. Видання CNN, покликаючись на російське джерело, писало, що розмова між двома політиками минула «дуже добре».

Так, путін розповів Трампу про підготовку обміну військовополоненими між рф та Україною у форматі 175 на 175, а також «позитивно відгукнувся» на пропозицію про взаємну відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів і «віддав відповідне розпорядження військовим».

А ось щодо 30-денного режиму припинення вогню на фронті, путін окреслив кілька «суттєвих моментів», а саме: необхідність зупинки «примусової мобілізації» в Україні та «переозброєння» ЗСУ. У кремлі також наголосили, що повна зупинка міжнародної допомоги Україні та припинення надання розвідданих є ключовими умовами для мирного врегулювання російсько-української війни.

Політики також говорили про Близький Схід. Сторони обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї, а також погодилися з тим, що Іран «ніколи не повинен бути в змозі» знищити Ізраїль.

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Теги: Росія, Україна, війна
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