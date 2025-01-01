За день зробив понад 50 закладок у промзоні на Єршова: в Луцьку судили наркоторговця





Фінальний



Як все було?

Слідство встановило, що 11 серпня 2022 року чоловік зробив у Луцьку близько 55 закладок з PVP. Всі ховав у промзоні поблизу вулиці Єршова.



Однак, на заваді стала поліція, яка вчасно виявила та вилучила всі згортки. Саме вони і стали основними доказами проти закладника.



Згодом з’ясувалося, що чоловік вже здійснював подібну діяльність на території Житомирської області, за що був засуджений.



Судовий вирок

Обвинувачений визнав свою провину, проте це не пом’якшило покарання.



Чоловіка звинуватили за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання та збут наркотичних засобів.



Враховуючи його попередню судимість за розповсюдження наркотиків, суд виніс суворий вирок: 10 років і 1 місяць ув’язнення з конфіскацією всього майна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок наркоторговцю, який організував у місті масове розповсюдження особливо небезпечної психотропної речовини PVP.Фінальний суд над чоловіком відбувся днями, а от самі злочини він здійснював ще кілька років тому.Слідство встановило, що 11 серпня 2022 року чоловік зробив у Луцьку близько 55 закладок з PVP. Всі ховав у промзоні поблизу вулиці Єршова.Однак, на заваді стала поліція, яка вчасно виявила та вилучила всі згортки. Саме вони і стали основними доказами проти закладника.Згодом з’ясувалося, що чоловік вже здійснював подібну діяльність на території Житомирської області, за що був засуджений.Обвинувачений визнав свою провину, проте це не пом’якшило покарання.Чоловіка звинуватили за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання та збут наркотичних засобів.Враховуючи його попередню судимість за розповсюдження наркотиків, суд виніс суворий вирок: 10 років і 1 місяць ув’язнення з конфіскацією всього майна.

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