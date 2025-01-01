Через нові правила для водіїв чотири гуманітарні вантажі не доставили на Волинь





Про це у коментарі Олександр Дудка.



Нагадаємо, уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону. Тепер чоловіки гуманітарних та медичних вантажів будуть перетинати кордон на загальних підставах.



Нові правила в’їзду та виїзду почали діяти 27 лютого, повідомляє Державна прикордонна служба України. Їздити через кордон чоловіки зможуть, однак тепер вже на загальних підставах, зазначила речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна у коментарі misto.media.



Саме того дня, коли зміни вступили в дію — водії благодійного фонду «Волинь SOS» мали виїхати з України, аби забрати військові та медичні вантажі. Однак, прикордонники їх вже не випустили.



Що з гуманітаркою



Станом на 18 березня гуманітарна допомога досі лишилась за кордоном. Три медичні вантажі невдовзі мають забрати. БФ найняв комерційного перевізника і має заплатити за транспортування.



Ще один вантаж відтермінувався на невизначений час, оскільки в договорі чітко вказані дані водія, який зараз не може перетнути кордон.



Яка ситуація з водіями



До введення нових правил виїзду благодійний фонд мав близько 20 водіїв. Частина — волонтери фонду, частина — ті, які готові були допомагати безоплатно.



Зараз виїздити можуть тільки п’ятеро. Двоє з них мають відтермінування, оскільки є багатодітними батьками. Ще троє заброньовані, але вони не завжди можуть перевезти вантаж, оскільки для цього необхідно за місцем роботи оформити відпустку чи відрядження. А в короткі терміни це часто не вдається зробити, зазначає Олександр Дудка.



Усі ті, хто зараз не мають можливості виїхати за кордон, волонтерять на інших напрямках. Нових водіїв вже шукають. Кажуть, що перевагу надають тим, хто готовий завезти вантаж безоплатно.



«Якщо погодяться жінки чи люди з інвалідністю — можуть перевезти й вони. Але варто врахувати, що часто гуманітарку треба перевантажити самому з однієї машини в іншу. Треба ще перевірити вміст ліків, термін придатності та передивитися, чи справне обладнання. Наші волонтери цей механізм уже знали, а тут людей доведеться навчати знову», — каже Олександр.



Інший варіант — наймати комерційних перевізників. Однак, це додаткові витрати. Якщо раніше фонд оплачував транспортування тільки 15% від усіх вантажів, що заїжджали в Україну, то зараз цифра зросла до 60%. А ці кошти вони могли б спрямувати на закупівлю засобів тактичної медицини чи ліків для військових.



Які тепер правила виїзду за кордон



Внесенням водіїв і благодійних фондів у систему «Шлях» займалися військові адміністрації та Міністерство розвитку громад та територій України. Зараз ця норма більше не діє.



Громадяни віком від 18 до 60 років тепер мають мати певні умови для виїзду. Основні:



- заброньовані на період мобілізації;



- непридатні до військової служби за станом здоров’я;



- багатодітні батьки;



- чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і дружину на військовій службі;



- люди з інвалідністю 1, 2, 3 групи;



- чоловіки, які самостійно виховують дитину.



Окрему статистику, скільки людей вже на кордоні повернули назад, прикордонники не ведуть.



Тож, тепер усі логістичні компанії та благодійні фонди мають шукати водіїв, які підпадають під загальні умови перетину кордону.



Додатково уряд доручив Міністерству соціальної політики та Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У день, коли змінились правила перетину кордону для чоловіків, чотирьох водіїв благодійного фонду «Волинь SOS» не випустили з України, коли вони відправились за гуманітарними вантажами.Про це у коментарі misto.media повідомив волонтер БФ «Волинь SOS»Нагадаємо, уряд вніс зміни в правила перетинання державного кордону. Тепер чоловіки гуманітарних та медичних вантажів будуть перетинати кордон на загальних підставах.Нові правила в’їзду та виїзду почали діяти 27 лютого, повідомляє Державна прикордонна служба України. Їздити через кордон чоловіки зможуть, однак тепер вже на загальних підставах, зазначила речниця Волинського прикордонного загонуу коментарі misto.media.Саме того дня, коли зміни вступили в дію — водії благодійного фонду «Волинь SOS» мали виїхати з України, аби забрати військові та медичні вантажі. Однак, прикордонники їх вже не випустили.Станом на 18 березня гуманітарна допомога досі лишилась за кордоном. Три медичні вантажі невдовзі мають забрати. БФ найняв комерційного перевізника і має заплатити за транспортування.Ще один вантаж відтермінувався на невизначений час, оскільки в договорі чітко вказані дані водія, який зараз не може перетнути кордон.До введення нових правил виїзду благодійний фонд мав близько 20 водіїв. Частина — волонтери фонду, частина — ті, які готові були допомагати безоплатно.Зараз виїздити можуть тільки п’ятеро. Двоє з них мають відтермінування, оскільки є багатодітними батьками. Ще троє заброньовані, але вони не завжди можуть перевезти вантаж, оскільки для цього необхідно за місцем роботи оформити відпустку чи відрядження. А в короткі терміни це часто не вдається зробити, зазначає Олександр Дудка.Усі ті, хто зараз не мають можливості виїхати за кордон, волонтерять на інших напрямках. Нових водіїв вже шукають. Кажуть, що перевагу надають тим, хто готовий завезти вантаж безоплатно.«Якщо погодяться жінки чи люди з інвалідністю — можуть перевезти й вони. Але варто врахувати, що часто гуманітарку треба перевантажити самому з однієї машини в іншу. Треба ще перевірити вміст ліків, термін придатності та передивитися, чи справне обладнання. Наші волонтери цей механізм уже знали, а тут людей доведеться навчати знову», — каже Олександр.Інший варіант — наймати комерційних перевізників. Однак, це додаткові витрати. Якщо раніше фонд оплачував транспортування тільки 15% від усіх вантажів, що заїжджали в Україну, то зараз цифра зросла до 60%. А ці кошти вони могли б спрямувати на закупівлю засобів тактичної медицини чи ліків для військових.Внесенням водіїв і благодійних фондів у систему «Шлях» займалися військові адміністрації та Міністерство розвитку громад та територій України. Зараз ця норма більше не діє.Громадяни віком від 18 до 60 років тепер мають мати певні умови для виїзду. Основні:- заброньовані на період мобілізації;- непридатні до військової служби за станом здоров’я;- багатодітні батьки;- чоловіки, які мають дитину віком до 18 років і дружину на військовій службі;- люди з інвалідністю 1, 2, 3 групи;- чоловіки, які самостійно виховують дитину.Окрему статистику, скільки людей вже на кордоні повернули назад, прикордонники не ведуть.Тож, тепер усі логістичні компанії та благодійні фонди мають шукати водіїв, які підпадають під загальні умови перетину кордону.Додатково уряд доручив Міністерству соціальної політики та Міноборони розробити механізм виїзду за гуманітарними вантажами військовозобов’язаним.

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