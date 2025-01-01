Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука

у Луцьку попрощалися з ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Едуарда Ковальчука, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Сьогодні, 19 березня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.Ковальчук Едуард Володимирович (28.01.1991 року народження) загинув 11 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області.До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із сім’єю, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.Поховали Едуарда Ковальчука на кладовищі у селі Рованці.