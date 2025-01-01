Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
Сьогодні, 14:37
у Луцьку попрощалися з Героєм Едуардом Ковальчуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Едуарда Ковальчука, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Сьогодні, 19 березня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.
Ковальчук Едуард Володимирович (28.01.1991 року народження) загинув 11 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із сім’єю, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Едуарда Ковальчука на кладовищі у селі Рованці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Едуарда Ковальчука, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Сьогодні, 19 березня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.
Ковальчук Едуард Володимирович (28.01.1991 року народження) загинув 11 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області.
До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із сім’єю, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.
Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.
Поховали Едуарда Ковальчука на кладовищі у селі Рованці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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