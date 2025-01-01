Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука

Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
у Луцьку попрощалися з Героєм Едуардом Ковальчуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Жителі міської територіальної громади провели в останню дорогу військовослужбовця Едуарда Ковальчука, який віддав своє життя, захищаючи Україну від російської агресії. Сьогодні, 19 березня, Героя відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку.

Ковальчук Едуард Володимирович (28.01.1991 року народження) загинув 11 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Шевченко Донецької області.

До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із сім’єю, друзями, бойовими побратимами долучилася заступник Луцького міського голови Ірина Чебелюк.

Після завершення богослужіння домовину з тілом загиблого захисника пронесли Театральним майданом. Біля пам’ятного фотостенда загиблим Героям траурна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.

Поховали Едуарда Ковальчука на кладовищі у селі Рованці.
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Моторошна ДТП у Милушах, в якій чоловіку відірвало частини тіла: винесли вирок винуватцю
Сьогодні, 14:52
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
Сьогодні, 14:37
Через нові правила для водіїв чотири гуманітарні вантажі не доставили на Волинь
Сьогодні, 14:03
Зеленський зідзвониться з Трампом, щоб почути деталі розмови з путіним
Сьогодні, 13:36
За день зробив понад 50 закладок у промзоні на Єршова: в Луцьку судили наркоторговця
Сьогодні, 13:15
Схожі новини
18-річного лучанина засудили до 18 років російського полону: мама бореться за те, щоб повернути сина в Україну 18-річного лучанина засудили до 18 років російського полону: мама бореться за те, щоб повернути сина в Україну
Сьогодні, 12:41
Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Едуардом Ковальчуком Завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Едуардом Ковальчуком
18 березень, 19:09
У Луцьку попрощалися з Героєм Арсеном Цехошем У Луцьку попрощалися з Героєм Арсеном Цехошем
18 березень, 15:09
Захищаючи Україну, поліг Герой з Луцька Едуард Ковальчук Захищаючи Україну, поліг Герой з Луцька Едуард Ковальчук
18 березень, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Моторошна ДТП у Милушах, в якій чоловіку відірвало частини тіла: винесли вирок винуватцю
Сьогодні, 14:52
 0
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
Сьогодні, 14:37
 0
Через нові правила для водіїв чотири гуманітарні вантажі не доставили на Волинь
Сьогодні, 14:03
 0
Зеленський зідзвониться з Трампом, щоб почути деталі розмови з путіним
Сьогодні, 13:36
 0
За день зробив понад 50 закладок у промзоні на Єршова: в Луцьку судили наркоторговця
Сьогодні, 13:15
 0
Медіа
відео
1/8