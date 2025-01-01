Моторошна ДТП у Милушах, в якій чоловіку відірвало частини тіла: винесли вирок винуватцю





Тоді ДТП



Аварія трапилася 28 серпня 2024 року, а днями її винуватцю



Як сталася трагедія?

Того вечора 21-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz» рухався через село Милуші в напрямку Луцька. Перевищивши швидкість, він не встиг загальмувати та збив 55-річного пішохода, який переходив дорогу поза пішохідним переходом.



Удар був настільки сильним, що чоловік отримав травматичну ампутацію голови та кінцівок і загинув на місці. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала миттєво через множинні переломи кісток, розриви внутрішніх органів і розтрощення тіла.



Позиція обвинуваченого

На суді водій визнав свою провину. Він пояснив, що рухався зі швидкістю близько 90 км/год і не помітив пішохода, бо в цей момент розминався з вантажівкою та глянув у бокове дзеркало.



Після наїзду він одразу зупинився, викликав поліцію та залишався на місці ДТП. Водночас обвинувачений наполягав, що потерпілий переходив дорогу у невстановленому місці.





Реакція рідних

Тим часом вдова загиблого в суді заявила, що водій їхав із значним перевищенням швидкості. Свідки аварії повідомили їй, що автомобіль рухався близько 120 км/год та перед ДТП «шашкував» дорогою, обганяючи інші машини.



Вона зазначила, що ДТП трапилася просто біля їхнього дому. Чоловік у той момент йшов у магазин, що був на другому боці траси. Зі слів очевидців, він пропустив два автомобілі й тільки тоді почав переходити. Раптово, на шаленій швидкості, з'явилося авто обвинуваченого.



Жінка також розповіла, що протягом судового процесу родина винуватця намагалася чинити на неї моральний тиск та неодноразово пропонувала гроші – від 2 000 до 3 000 доларів. Родичі нібито наголошували, що якщо вона не візьме кошти, а обвинувачений потрапить у в'язницю, то вона «взагалі нічого не отримає».



Вдова подала цивільний позов на 2 мільйони гривень відшкодування моральної шкоди.



Судове рішення

Суд визнав водія винним за ч. 2 ст. 286 КК України та призначив йому 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.



Крім того, суд частково задовольнив позов вдови, зобов’язавши винуватця виплатити 904 000 гривень моральної шкоди та 25 000 гривень на правову допомогу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому міськрайонному суді розглянули справу щодо молодого водія, який у селі Милуші під Луцьком на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці.Тоді ДТП викликала неабиякий резонанс в суспільстві, адже постраждалий під час удару зазнав дуже важких травм, зокрема, ампутацій частин тіла.Аварія трапилася 28 серпня 2024 року, а днями її винуватцю винесли вирок Того вечора 21-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz» рухався через село Милуші в напрямку Луцька. Перевищивши швидкість, він не встиг загальмувати та збив 55-річного пішохода, який переходив дорогу поза пішохідним переходом.Удар був настільки сильним, що чоловік отримав травматичну ампутацію голови та кінцівок і загинув на місці. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала миттєво через множинні переломи кісток, розриви внутрішніх органів і розтрощення тіла.На суді водій визнав свою провину. Він пояснив, що рухався зі швидкістю близько 90 км/год і не помітив пішохода, бо в цей момент розминався з вантажівкою та глянув у бокове дзеркало.Після наїзду він одразу зупинився, викликав поліцію та залишався на місці ДТП. Водночас обвинувачений наполягав, що потерпілий переходив дорогу у невстановленому місці.Тим часом вдова загиблого в суді заявила, що водій їхав із значним перевищенням швидкості. Свідки аварії повідомили їй, що автомобіль рухався близько 120 км/год та перед ДТП «шашкував» дорогою, обганяючи інші машини.Вона зазначила, що ДТП трапилася просто біля їхнього дому. Чоловік у той момент йшов у магазин, що був на другому боці траси. Зі слів очевидців, він пропустив два автомобілі й тільки тоді почав переходити. Раптово, на шаленій швидкості, з'явилося авто обвинуваченого.Жінка також розповіла, що протягом судового процесу родина винуватця намагалася чинити на неї моральний тиск та неодноразово пропонувала гроші – від 2 000 до 3 000 доларів. Родичі нібито наголошували, що якщо вона не візьме кошти, а обвинувачений потрапить у в'язницю, то вона «взагалі нічого не отримає».Вдова подала цивільний позов на 2 мільйони гривень відшкодування моральної шкоди.Суд визнав водія винним за ч. 2 ст. 286 КК України та призначив йому 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.Крім того, суд частково задовольнив позов вдови, зобов’язавши винуватця виплатити 904 000 гривень моральної шкоди та 25 000 гривень на правову допомогу.

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