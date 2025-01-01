Моторошна ДТП у Милушах, в якій чоловіку відірвало частини тіла: винесли вирок винуватцю

Моторошна ДТП у Милушах, в якій чоловіку відірвало частини тіла: винесли вирок винуватцю
У Луцькому міськрайонному суді розглянули справу щодо молодого водія, який у селі Милуші під Луцьком на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Тоді ДТП викликала неабиякий резонанс в суспільстві, адже постраждалий під час удару зазнав дуже важких травм, зокрема, ампутацій частин тіла.

Аварія трапилася 28 серпня 2024 року, а днями її винуватцю винесли вирок.

Як сталася трагедія?


Того вечора 21-річний водій автомобіля «Mercedes-Benz» рухався через село Милуші в напрямку Луцька. Перевищивши швидкість, він не встиг загальмувати та збив 55-річного пішохода, який переходив дорогу поза пішохідним переходом.

Удар був настільки сильним, що чоловік отримав травматичну ампутацію голови та кінцівок і загинув на місці. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала миттєво через множинні переломи кісток, розриви внутрішніх органів і розтрощення тіла.

Позиція обвинуваченого


На суді водій визнав свою провину. Він пояснив, що рухався зі швидкістю близько 90 км/год і не помітив пішохода, бо в цей момент розминався з вантажівкою та глянув у бокове дзеркало.

Після наїзду він одразу зупинився, викликав поліцію та залишався на місці ДТП. Водночас обвинувачений наполягав, що потерпілий переходив дорогу у невстановленому місці.

Моторошна ДТП у Милушах, в якій чоловіку відірвало частини тіла: винесли вирок винуватцю

Реакція рідних


Тим часом вдова загиблого в суді заявила, що водій їхав із значним перевищенням швидкості. Свідки аварії повідомили їй, що автомобіль рухався близько 120 км/год та перед ДТП «шашкував» дорогою, обганяючи інші машини.

Вона зазначила, що ДТП трапилася просто біля їхнього дому. Чоловік у той момент йшов у магазин, що був на другому боці траси. Зі слів очевидців, він пропустив два автомобілі й тільки тоді почав переходити. Раптово, на шаленій швидкості, з'явилося авто обвинуваченого.

Жінка також розповіла, що протягом судового процесу родина винуватця намагалася чинити на неї моральний тиск та неодноразово пропонувала гроші – від 2 000 до 3 000 доларів. Родичі нібито наголошували, що якщо вона не візьме кошти, а обвинувачений потрапить у в'язницю, то вона «взагалі нічого не отримає».

Вдова подала цивільний позов на 2 мільйони гривень відшкодування моральної шкоди.

Судове рішення


Суд визнав водія винним за ч. 2 ст. 286 КК України та призначив йому 4 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Крім того, суд частково задовольнив позов вдови, зобов’язавши винуватця виплатити 904 000 гривень моральної шкоди та 25 000 гривень на правову допомогу.

Моторошна ДТП у Милушах, в якій чоловіку відірвало частини тіла: винесли вирок винуватцю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли у Луцьку добудують 13-ту школу
Сьогодні, 15:32
Україна підготує список об’єктів, по яких не повинно бути ударів росії, – Зеленський
Сьогодні, 15:05
Моторошна ДТП у Милушах, в якій чоловіку відірвало частини тіла: винесли вирок винуватцю
Сьогодні, 14:52
Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Едуарда Ковальчука
Сьогодні, 14:37
Через нові правила для водіїв чотири гуманітарні вантажі не доставили на Волинь
Сьогодні, 14:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО
Сьогодні, 16:26
 0
Правоохоронець з Волині нелегально торгував деревиною у прикордонній зоні
Сьогодні, 16:12
 0
ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Романа Гуса
Сьогодні, 16:00
 0
Коли у Луцьку добудують 13-ту школу
Сьогодні, 15:32
 0
Україна підготує список об’єктів, по яких не повинно бути ударів росії, – Зеленський
Сьогодні, 15:05
 0
Медіа
відео
1/8