Коли у Луцьку добудують 13-ту школу

Коли у Луцьку добудують 13-ту школу
На об’єкті тривають активні роботи.

Коли завершать ремонт школи № 13, поцікавилася у міського голови Ігоря Поліщука мама одного з учнів цього навчального закладу під час звіту про роботу мера за 2024 рік, пише misto.media.

Грант на добудову 13-ї школи у Луцьку виграли ще у липні 2023 року. Проте торік через погоду були певні проблеми із початком робіт. Зараз підрядник активно працює, і всі роботи тривають, повідомив мер.

«Все буде залежати від того, як наш фінансовий донор буде виконувати затверджений фінансовий план. Якщо не буде збоїв, ми однозначно завершимо цю школу цього року. Якщо будуть збої з фінансуванням, то доведеться трошки зачекати», — сказав він.

Відповідно до проєкту, там мають добудувати корпус з укриттям, спортзал, актову залу та їдальню.

Загальна вартість робіт — 173,6 млн грн, з них майже 144,7 млн грн — кошти Євроінвестбанку, а 28,9 млн грн — співфінансування з бюджету громади.

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Теги: Луцьк, школа
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