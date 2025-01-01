ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Романа Гуса
Сьогодні, 16:00
Підтвердили загибель воїна з Волині Романа Гуса.
Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Із глибоким сумом повідомляю, що ДНК-експертиза підтвердила загибель нашого земляка старшого солдата Гуса Романа Андрійовича, 1995 року народження.
Бойовий шлях військовослужбовця обірвався у жовтні минулого року на Донеччині. І п’ять довгих місяців невідомості стали справжнім випробуванням для його родини.
Висловлюю щирі співчуття сім’ї, близьким і друзям Захисника. Це втрата для всієї нашої громади, для кожного, хто знав і поважав Романа", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і місце похорону повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.
"Із глибоким сумом повідомляю, що ДНК-експертиза підтвердила загибель нашого земляка старшого солдата Гуса Романа Андрійовича, 1995 року народження.
Бойовий шлях військовослужбовця обірвався у жовтні минулого року на Донеччині. І п’ять довгих місяців невідомості стали справжнім випробуванням для його родини.
Висловлюю щирі співчуття сім’ї, близьким і друзям Захисника. Це втрата для всієї нашої громади, для кожного, хто знав і поважав Романа", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про час і місце похорону повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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