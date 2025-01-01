Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО

Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО
175 наших захисників звільнено з російського полону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога.

Це один із найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери. Воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних Сил, ВМС, Нацгвардії, Сил територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну на різних напрямках – у Маріуполі, на «Азовсталі», на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині.
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО

Дякую нашій команді, яка займається пошуком українських полонених та обмінами, за цю важливу роботу, за результати, які дають надію. І ми вдячні всім нашим партнерам, особливо Об'єднаним Арабським Еміратам, за те, що сьогоднішній обмін став можливим", - йдеться в повідомленні.
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО

Україна пам’ятає кожного й кожну з наших героїв, і ми обов’язково повернемо всіх наших людей додому.
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО
Один із найбільших обмінів: Україна повернула з полону 175 захисників. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна
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