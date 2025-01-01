На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Дудік

На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Дудік
На війні загинув Герой з Волині Олександр Дудік.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Маємо сумну звістку. Війна забрала в нас ще одного Захисника.

15 березня на Донеччині загинув Олександр Дудік, 1979 року народження. Житель Нововолинська.

Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою! " - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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