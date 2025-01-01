На Донеччині загинув Герой з Волині Олександр Дудік

Олександр Дудік.



Про це Борис Карпус.



"Маємо сумну звістку. Війна забрала в нас ще одного Захисника.



15 березня на Донеччині загинув Олександр Дудік, 1979 року народження. Житель Нововолинська.



Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою! " - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомив міський голова Нововолинська"Маємо сумну звістку. Війна забрала в нас ще одного Захисника.15 березня на Донеччині загинув Олександр Дудік, 1979 року народження. Житель Нововолинська.Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким. Вічна памʼять Герою! " - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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