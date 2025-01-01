Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 20 березня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 11-13° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень 9-14° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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