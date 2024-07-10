На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний

На жаль, Волинь та Луцька громада має ще одну втрату. На російсько-українській війні загинув воїн з Луцька.Про це повідомив Луцький міський голова"Солдат Залозний Андрій Володимирович загинув 24.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області", - йдеться у повідомленні на сторінці міського голови.Лучанин Залозний Андрій Володимирович, 14.10.1972 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія-електрика відділення управління командира батареї 1 мінометної батареї 3 єгерського батальйону.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.