На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний

На Донеччині загинув воїн з Луцька Андрій Залозний
На жаль, Волинь та Луцька громада має ще одну втрату. На російсько-українській війні загинув воїн з Луцька.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

"Солдат Залозний Андрій Володимирович загинув 24.08.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області", - йдеться у повідомленні на сторінці міського голови.

Лучанин Залозний Андрій Володимирович, 14.10.1972 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду водія-електрика відділення управління командира батареї 1 мінометної батареї 3 єгерського батальйону.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

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Теги: Україна, Волинь, Луцьк, війна, втрата, загибель, смерть
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