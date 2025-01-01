На благоустрій луцьких пляжів цьогоріч треба пів мільйона гривень





Про це



Цьогоріч планують оновити пляжне обладнання місця масового відпочинку громадян на Теремнівських ставках, а саме:



- кабінки для переодягання;



- малі архітектурні споруди для захисту від сонця (так звані «грибки», — mm).



Минулого року з міського бюджету витратили 351 тис. грн на:



- дезінсекцію та косіння територій;



- лабораторний контроль проб води та ґрунту;



- ремонт пляжного обладнання.



Благоустрій пляжу на р. Стир та місця масового відпочинку громадян на Теремнівських ставках проводять щорічно. Там фарбують та ремонтують пляжне обладнання, укладають угоди на проведення лабораторного контролю проб води та ґрунту, косіння та дезінсекцію .

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