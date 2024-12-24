Евакуйованих з Донеччини поселили у громаді на Волині. ВІДЕО

Евакуйованих з Донеччини поселили у громаді на Волині. ВІДЕО
Евакуйованих 16 людей з Покровська і Костянтинівки на Донеччині поселили у приміщення колишньої школи в Цуманській громаді на Волині.

Як розповів Суспільному селищний голова Анатолій Дорошук, у приміщенні, де розмістили людей, раніше уже проживали вимушені переселенці.

У будівлі колишньої школи облаштували під житлові 6 кімнат, є кухня з холодильником, електроплитами, мікрохвильовою піччю, на поверхах — душові і туалети. Зі слів голови громади, окрім п’ятьох жінок і 11 чоловіків, які оселилися 17 березня, у прихистку мешкають п’ятеро вимушено переселених українців, які приїхали сюди торік. Люди проживають безплатно, витрати на електроенергію і опалення компенсовує держава.

Серед новопоселених — 65-річна Тетяна Михайлівна. Жінка не чує. Під час евакуації забрала з Покровська свого кота.Том добре переніс дорогу на Волинь, каже жінка. Нині разом з чоловіком оселилися у приміщенні колишньої сільської школи.

Зі слів евакуйованої 55-річної Ірини, з Покровська вона з чоловіком виїхала 6 березня, її будинок зруйнований. Місто постійно обстрілюють.
Евакуйованих з Донеччини поселили у громаді на Волині. ВІДЕО

"Міномети, КАБи, шахеди. Ми вийшли, хлопці приїхали, за секунду нас ось так закинули. Ми нічого не брали, тільки дві сумки, найбільш необхідне. Нам пропонували кудись їхати. Сказали: На Волинь. Ну, їдемо, значить, на Волинь. Я жити хочу", — говорить жінка.
Ірина каже: умови в будинку влаштовують, у кімнаті проживають по четверо людей, від громади у перший день давали їжу.

33-річний Олександр з братом виїхали з Костянтинівки. Чоловік розповів, що у місті почали закриватися базари, аптеки та магазини, всі виїжджають.

"У сусідній під’їзд бахнуло. Мене трошки присипало. Коли виходили: ліхтариком світиш. Бетонна пилюка стоїть стовпом. Нічого не бачимо. У мене брат інвалід. Зараз я допоможу своєму брату з документами, нам допомагає організація благодійна, а потім на працю", — ділиться планами вимушений переселенець.
Евакуйованих з Донеччини поселили у громаді на Волині. ВІДЕО

Зі слів голови громади Анатолія Дорошука, допомагають евакуйованим оформити статус вимушено переселених осіб, щоб люди мали змогу отримувати виплати від держави.

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Теги: Волинь, переселенці
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