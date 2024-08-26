Правоохоронець з Волині нелегально торгував деревиною у прикордонній зоні

Правоохоронець з Волині нелегально торгував деревиною у прикордонній зоні
Правоохоронця з Волині підозрюють у нелегальній торгівлі деревиною у прикордонній зоні.

Про це повідомили у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру начальнику відділення одного із правоохоронних органів за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди службовою особою.

За даними слідства, підозрюваний організував незаконну вирубку лісу в прикордонній зоні, до якої залучив ще кількох осіб, причетність яких встановлюється.

Спільники перевозили цінну деревину різних порід на підпільні пилорами, обробляли, а потім продавали. У середньому один кубометр товару коштував 2 тисячі гривень.

Під час санкціонованих обшуків виявлено незаконно зрубану деревину та документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Правоохоронця викрито під час одержання 36 тисяч гривень за допомогу у перевезенні і реалізації незаконно зрубаної деревини. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.
Правоохоронець з Волині нелегально торгував деревиною у прикордонній зоні

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді 121 тисячі гривень застави, а також відсторонено від виконання службових обов'язків.
Правоохоронець з Волині нелегально торгував деревиною у прикордонній зоні
Правоохоронець з Волині нелегально торгував деревиною у прикордонній зоні

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Теги: Волинь, правоохоронець, прикордоння
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