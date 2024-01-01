У Луцькому районі 21-річний водій збив на смерть пішохода
Сьогодні, 10:01
Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП у Луцькому районі.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 28 серпня, на автодорозі у селі Милуші.
21-річний ковельчанин, керуючм автомобілем Mersedes-Benz, здійснив наїзд на пішохода, 55-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.
Водій за кермом був тверезий.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 28 серпня, на автодорозі у селі Милуші.
21-річний ковельчанин, керуючм автомобілем Mersedes-Benz, здійснив наїзд на пішохода, 55-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.
Водій за кермом був тверезий.
Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.
Досудове розслідування триває.
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