У Луцькому районі 21-річний водій збив на смерть пішохода

У Луцькому районі 21-річний водій збив на смерть пішохода
Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП у Луцькому районі.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 28 серпня, на автодорозі у селі Милуші.

21-річний ковельчанин, керуючм автомобілем Mersedes-Benz, здійснив наїзд на пішохода, 55-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.

Водій за кермом був тверезий.

Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.
У Луцькому районі 21-річний водій збив на смерть пішохода

Досудове розслідування триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцький район, смертельна ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Блогер РПЦ, таксист та шкільна вчителька з Києва чекали на захоплення столиці та вихваляли путіна, - СБУ
Сьогодні, 10:45
У Білорусі вночі вперше застосували авіацію для збиття російського «шахеда», - Беларускі Гаюн
Сьогодні, 10:18
У Луцькому районі 21-річний водій збив на смерть пішохода
Сьогодні, 10:01
Двадцять один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, - Генштаб
Сьогодні, 09:51
Графік вимкнення електроенергії у Луцьку та Волині на сьогодні, 29 серпня
Сьогодні, 09:20
Схожі новини
Під Луцьком хочуть збудувати дитячий хоспіс Під Луцьком хочуть збудувати дитячий хоспіс
28 серпень, 23:18
У Луцькому районі водій автомобіля збив 49-річну жінку У Луцькому районі водій автомобіля збив 49-річну жінку
04 червень, 11:38
22-річного лучанина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, засудили до 12 років в'язниці 22-річного лучанина, який п'яним скоїв смертельну ДТП, засудили до 12 років в'язниці
31 травень, 15:10
У Луцькому районі зіткнулися три вантажівки: повідомили деталі аварії У Луцькому районі зіткнулися три вантажівки: повідомили деталі аварії
19 квітень, 11:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Блогер РПЦ, таксист та шкільна вчителька з Києва чекали на захоплення столиці та вихваляли путіна, - СБУ
Сьогодні, 10:45
 0
У Білорусі вночі вперше застосували авіацію для збиття російського «шахеда», - Беларускі Гаюн
Сьогодні, 10:18
 0
Реклінатори постави: що це і для чого вони потрібні
Сьогодні, 10:05
 0
У Луцькому районі 21-річний водій збив на смерть пішохода
Сьогодні, 10:01
 0
Двадцять один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, - Генштаб
Сьогодні, 09:51
 0
Медіа
відео
1/8