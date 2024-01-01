У Луцькому районі 21-річний водій збив на смерть пішохода

Поліція з’ясовує обставини летальної ДТП у Луцькому районі.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 28 серпня, на автодорозі у селі Милуші.21-річний ковельчанин, керуючм автомобілем Mersedes-Benz, здійснив наїзд на пішохода, 55-річного лучанина, який переходив проїжджу частину у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці.Водій за кермом був тверезий.Транспортний засіб поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.Відомості за цим фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого.Досудове розслідування триває.