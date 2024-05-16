Графік вимкнення електроенергії у Луцьку та Волині на сьогодні, 29 серпня





Про це



НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.



У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.



Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.



У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 29 серпня.





Згодом надійшла команда НЕК «Укренерго» на застосування відключення з 09:00 для 5-ї черги згідно із графіком на 29 серпня.



"Також інформуємо, що застосування графіків для усіх інших черг було скасовано з 02:00 до отримання окремого розпорядження НЕК «Укренерго», - зазначають у Волиньобленерго.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 29 серпня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».Згодом надійшла команда НЕК «Укренерго» на застосування відключення з 09:00 для 5-ї черги згідно із графіком на 29 серпня."Також інформуємо, що застосування графіків для усіх інших черг було скасовано з 02:00 до отримання окремого розпорядження НЕК «Укренерго», - зазначають у Волиньобленерго.

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