Графік вимкнення електроенергії у Луцьку та Волині на сьогодні, 29 серпня

Графік вимкнення електроенергії у Луцьку та Волині на сьогодні, 29 серпня
У четвер, 29 серпня, у Волинській області діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі ПрАТ «Волиньобленерго».

НЕК «Укренерго» встановило обмеження споживання електричної енергії на території області з 00:00 до 24:00.

У разі невиконання зниження доведених обсягів споживання, НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

Загальну тривалість відключень кожної черги можна побачити в останній колонці інтерактивного графіку. Початок застосувань ГПВ –16.05.2024.

У разі відміни НЕК «Укренерго» обмежень у певні години протягом дня, загальний час коригується з урахуванням фактичного часу відключення черг та відображається у графіку на наступний день.

Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 20-30 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».

ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕННЯ СВІТЛА У ЛУЦЬКУ ТА НА ВОЛИНІ НА 29 серпня.
Графік вимкнення електроенергії у Луцьку та Волині на сьогодні, 29 серпня


Згодом надійшла команда НЕК «Укренерго» на застосування відключення з 09:00 для 5-ї черги згідно із графіком на 29 серпня.

"Також інформуємо, що застосування графіків для усіх інших черг було скасовано з 02:00 до отримання окремого розпорядження НЕК «Укренерго», - зазначають у Волиньобленерго.

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Теги: світло, відключення, Волинь
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