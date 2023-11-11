Росія вночі атакувала Київ: ППО збила понад 10 дронів





Про це Сергій Попко.



"На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків.



Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).

Внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо,

пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.



В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.



В Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.



Загалом, в Києві інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються.



"Наші воїни протиповітряної оборони знову були сьогодні на висоті, відмінна робота, дякуємо!" - зазначив Попко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цієї ночі, 29 серпня, росіяни провели третю за три дні масовану атаку на столицю України. Ворог використав ударні БплА.Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації"На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків.Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).Внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо,пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.В Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.Загалом, в Києві інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються."Наші воїни протиповітряної оборони знову були сьогодні на висоті, відмінна робота, дякуємо!" - зазначив Попко.

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