Росія вночі атакувала Київ: ППО збила понад 10 дронів
Сьогодні, 09:00
Цієї ночі, 29 серпня, росіяни провели третю за три дні масовану атаку на столицю України. Ворог використав ударні БплА.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків.
Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).
Внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо,
пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.
В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.
В Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.
Загалом, в Києві інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються.
"Наші воїни протиповітряної оборони знову були сьогодні на висоті, відмінна робота, дякуємо!" - зазначив Попко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"На Київ російські безпілотники летіли з території окупованої Херсонщини та курської області РФ ще до опівночі, близько 23:00. На столицю баражуючі боєприпаси заходили хвилями та з різних напрямків.
Повітряна тривога у столиці тривала понад 5 годин. Силами та засобами ППО було знищено понад десяток ударних дронів ворога (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили).
Внаслідок атаки ударних БпЛА в Голосіївському районі Києва сталося падіння уламків на територію житлової забудови. Попередньо,
пошкоджено вікна та двері в багатоквартирному будинку.
В Дніпровському районі міста було зафіксовано падіння уламків на територію житлової забудови, але без негативних наслідків.
В Деснянському районі міста, уламки впали на територію приватного домогосподарства, виникла пожежа у нежитловій будові, яку оперативно ліквідували", - йдеться в повідомленні.
Загалом, в Києві інформації щодо потерпілих не надходило. Дані оперативного зведення уточнюються.
"Наші воїни протиповітряної оборони знову були сьогодні на висоті, відмінна робота, дякуємо!" - зазначив Попко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Росія вночі атакувала Київ: ППО збила понад 10 дронів
Сьогодні, 09:00
Якою буде погода: синоптики надали прогноз до осені
Сьогодні, 07:16