Скільки коштує картопля, морква, червоний буряк і цибуля у місті на Волині





Картопля



Картопля є одним із найважливіших продуктів на столі кожної родини. У цьому сезоні вона відзначається високою якістю: бульби міцні, добре зберігаються, ідеально підходять як для смаження, так і для варіння. Ціна на картоплю на ринку в Рожищі дуже приваблива, що робить її доступною для всіх. Вартує вона в основному 15 гривень, а дуже велика по 20 гривень за кілограм.



Морква



Морква цього року виросла солодкою та соковитою. Вона стане чудовим додатком до салатів, супів та інших страв. На ринку в Рожищі можна придбати моркву за помірну ціну: від 20 гривень до 30 гривень за кілограм.



Червоний буряк



Червоний буряк – це не тільки смачний, але й корисний овоч, багатий на вітаміни та мікроелементи. Він чудово підходить для приготування борщу, салатів та закусок. На ринку в Рожищі червоний буряк продається свіжим, щойно зібраним з полів, і пропонується за дуже вигідною ціною: від 20 до 25 гривень за кілограм.



Цибуля



Цибуля на ринку цього року теж порадує своєю якістю. Вона гостра, ароматна, добре зберігається. Ціна на цибулю залишається доступною, тому кожен може запастися цим незамінним овочем для щоденного вжитку. Вартує вона 20 гривень за кілограм.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території колишнього Рожищенського району (нині - Луцький район) розпочався сезон збору врожаю, тож на ринку у Рожищі з'явилася свіжа городина за привабливими цінами. Місцеві фермери та селяни пропонують широкий асортимент овочів, серед яких особливо популярні картопля, морква, червоний буряк та цибуля, пише ВСН Картопля є одним із найважливіших продуктів на столі кожної родини. У цьому сезоні вона відзначається високою якістю: бульби міцні, добре зберігаються, ідеально підходять як для смаження, так і для варіння. Ціна на картоплю на ринку в Рожищі дуже приваблива, що робить її доступною для всіх. Вартує вона в основному 15 гривень, а дуже велика по 20 гривень за кілограм.Морква цього року виросла солодкою та соковитою. Вона стане чудовим додатком до салатів, супів та інших страв. На ринку в Рожищі можна придбати моркву за помірну ціну: від 20 гривень до 30 гривень за кілограм.Червоний буряк – це не тільки смачний, але й корисний овоч, багатий на вітаміни та мікроелементи. Він чудово підходить для приготування борщу, салатів та закусок. На ринку в Рожищі червоний буряк продається свіжим, щойно зібраним з полів, і пропонується за дуже вигідною ціною: від 20 до 25 гривень за кілограм.Цибуля на ринку цього року теж порадує своєю якістю. Вона гостра, ароматна, добре зберігається. Ціна на цибулю залишається доступною, тому кожен може запастися цим незамінним овочем для щоденного вжитку. Вартує вона 20 гривень за кілограм.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію