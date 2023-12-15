«Роди і все пройде»: луцька гінекологиня розвінчала популярні міфи

«Роди і все пройде»: луцька гінекологиня розвінчала популярні міфи
Луцька гінекологиня Олеся Марищук розвінчала популярні в суспільстві міфи про жіноче здоров'я.

На ютуб-каналі Емми Антонюк «Це ніхто не буде дивитись» вийшло інтерв'ю з луцькою лікаркою, передає "Конкурент".

– Чи можна пошкодити матку під час статевого акту?

Ні, можна пошкодити лише шийку матки. Піхва закінчується шийкою матки. Матка складається з тіла і шийки.При бурхливому статевому акті можна пошкодити піхву. Або коли вводять у піхву предмети, які для того не призначені, можна пошкодити шийку матку.

– Якщо член занадто великий і займатись сексом боляче навіть з лубрикантом, відмовлятись від проникнення з цим чоловіком, чи є якісь інші лайфхаки?

Це питання краще ставити сексологині. Але що я можу порадити, як гінекологиня – використовувати максимум лубриканту, різні пози та різні види сексу (з проникненням і без, тому що секс- це не тільки пенетрація). Ну і слухати один одного і пробувати по-різному.

– Що буде, якщо сидіти на холодному?

Нічого. Попа змерзне. Нема такого, що простудиш внутрішні органи. Я не знаю, звідки цей міф з'явився. І в нас люди свято в нього вірять. У всіх запалення яєчників було з 15 років, від того, що вони посиділи на холодному. Це міф. Запалення яєчників не з'являється від того, що ви посіли на холодному. Взагалі, те що колись описували як запалення яєчників цим і не було. Дівчата іноді кажуть "Я лікувала запалення яєчників" і описує симптоми і я розумію, що це був некоректно поставлений діагноз.Бажано сидіти на чомусь зручному і теплому, але якщо посидите на холодному – нічого страшного не буде.

– «Берізка» для запліднення?

Якщо вам обом весело і хочеться «берізку» – можна. Але це ніяк не вплине на зачаття.

– Чи є якісь хвороби, які настають від того, що жінка не народжує?

Є хвороби, які настають, коли жінка народжує. Вагітність – це не період оздоровлення. Вагітність не оздоровлює, це не якась там чарівна таблетка. Часом гінекологи «старшого віку» давали таку рекомендацію – вагітній і все пройде. Нерегулярні місячні? Вагітній і все буде добре. Акне? Вагітній і все буде добре.

Ні, не буде. Це абсолютне не взаємопов'язані стани. І потрібно розуміти, що це прекрасний період і діти – це чудово, але це подвійне навантаження. До неї треба готуватись і не сприймати її як поїздку в санаторій.

До слова, пані Олеся має активний інстаграм з великою аудиторією та власний ютуб-канал «Все про жіноче тіло» , де розповідає про жіноче здоровʼя, менструацію, контрацепцію, лібідо та багато іншого

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Теги: лікарка, інтерв'ю
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