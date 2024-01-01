Якою буде погода: синоптики надали прогноз до осені





Тож скільки ще тектиме по спині, а коли доведеться витягати з шафи теплі речі, розповіли синоптики, передає



Останній тиждень літа



Останній тиждень цього літа продовжує підвищувати градуси, і навіть короткочасні локальні дощі не в змозі кардинально змінити ситуацію. Синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook назвала день, коли Україна буде однією з найспекотніших європейських країн, а ще попередила про потужний антициклон з сильним вітром:



"У середу Україна була однією з найспекотніших європейських країн", - йдеться у повідомленні.



Коли похолодання



Однак фахівці зробили ще один важливий прогноз. Зокрема, Наталка Діденко назвала дату, коли очікувати послаблення спеки За її словами, вже на початку вересня в західних областях очікується відчутне похолодання. Водночас вона зазначила, що дощі в більшості областей України малоймовірні, однак у південній частині локальний циклон над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі:



"Попередньо про 2 вересня, початок нового навчального року: в більшості областей України – спека, на сході – сильна спека, в західних областях відчутне похолодання".



Прогноз "Укргідрометцентру"



Про синоптичні зміни на початку вересня повідомила й синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха в інтерв’ю NV. Вона розповіла про погоду з високою температурою повітря в Україні протягом тижня, попередила, де можуть пройти короткочасні дощі з грозами, і назвала день, коли температура відчутно знизиться:



"Цього тижня спекотна погода не відступить. Втім, невеличкий циклон над Чорним морем упродовж наступних кількох діб принесе трохи хмарності та короткочасних дощів із грозами південним регіонам, які чи не найбільше потерпають від спеки та посухи. Там невеликого послаблення спеки варто очікувати в останні дні серпня: +17…+22 °C вночі і +27…+32 °C вдень – хоч незначне, але полегшення для мешканців українського півдня".





Теплий вересень



Водночас синоптики зазначають, що цього року перший осінній місяць в Україні буде теплішим, ніж зазвичай. Зокрема, про теплий перехід у вересень повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Діана Кривобок:



"Середня місячна температура повітря передбачається 15-20° (в Карпатах 13-14°), що на 2° вище за норму. Щодо опадів, то їх місячна кількість очікується 37-76 мм, а в Карпатах місцями 97-111 мм. Це, за даними Укргідрометцентру, в межах норми”.



Прогноз погоди на тиждень



На більшій частині території нашої країни цього тижня опади не передбачаються. Температура повітря залишиться в межах +15…20 °С вночі і +29…34 °С вдень. На узбережжі морів нічна температура сягатиме +23 ºC, а за кілька днів така ж ситуація настане і в інших регіонах. Найспекотніше буде 28-29 серпня в лівобережній частині країни, особливо у східних областях, де місцями очікується сильна спека до +35 °С. Про це повідомляв і метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич:



"Впродовж найближчого тижня погодні умови у Східній Європі визначатимуться малорухомим антициклоном з центром над Середньою Волгою та областю зниженого тиску над Чорним морем. Отже, в Україні переважатимуть вітри східної чверті, які принесуть до нас сухе та спекотне повітря з центральних районів Азії.



Водночас над Кримом очікується розвиток циклонічної діяльності, завдяки якій тут пройдуть значні опади, а також відчутно знизиться температура повітря. В решті регіонів України дощі малоймовірні”.



Погода 29-30 серпня



За словами Кібальчича, завтра, 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів, лише у Криму та в Карпатах пройдуть помірні дощі в супроводі гроз. Вітер збережеться східної чверті, 7–12 м/с, у південній половині окремі пориви, 15–17 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С. А от у п’ятницю місцями задощить:



“У п'ятницю, 30 серпня, невеликі дощі з грозами можливі в Херсонській області та у Криму. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с, у Приазов'ї пориви, 15–20 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С”.



Якими будуть вихідні



А от вихідні будуть спекотними і без істотних опадів. За словами метеоролога, лише у Криму очікуються невеликі дощі:



“В суботу, 31 серпня, утримається спекотна та суха погода в більшості областей, лише у Криму очікуються невеликі дощі та прохолода. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С, у Криму +25…+30 °С. У неділю, 1 вересня, по всій території країни дощів не передбачається. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С”.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Погода в Україні нагадує єгипетську! 28 серпня синоптики назвали одним з найспекотніших днів цього літа. Максимальна температура в більшості областей досягла позначки у +35°C. Однак є й хороші новини. Зовсім скоро до України прийде осіннє похолодання.Тож скільки ще тектиме по спині, а коли доведеться витягати з шафи теплі речі, розповіли синоптики, передає TSN.UA Останній тиждень цього літа продовжує підвищувати градуси, і навіть короткочасні локальні дощі не в змозі кардинально змінити ситуацію. Синоптикиняна своїй сторінці у Facebook назвала день, коли Україна буде однією з найспекотніших європейських країн, а ще попередила про потужний антициклон з сильним вітром:"У середу Україна була однією з найспекотніших європейських країн", - йдеться у повідомленні.Однак фахівці зробили ще один важливий прогноз. Зокрема, Наталка Діденко назвала дату, коли очікувати послаблення спеки За її словами, вже на початку вересня в західних областях очікується відчутне похолодання. Водночас вона зазначила, що дощі в більшості областей України малоймовірні, однак у південній частині локальний циклон над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі:"Попередньо про 2 вересня, початок нового навчального року: в більшості областей України – спека, на сході – сильна спека, в західних областях відчутне похолодання".Про синоптичні зміни на початку вересня повідомила й синоптикиня Українського гідрометцентрув інтерв’ю NV. Вона розповіла про погоду з високою температурою повітря в Україні протягом тижня, попередила, де можуть пройти короткочасні дощі з грозами, і назвала день, коли температура відчутно знизиться:"Цього тижня спекотна погода не відступить. Втім, невеличкий циклон над Чорним морем упродовж наступних кількох діб принесе трохи хмарності та короткочасних дощів із грозами південним регіонам, які чи не найбільше потерпають від спеки та посухи. Там невеликого послаблення спеки варто очікувати в останні дні серпня: +17…+22 °C вночі і +27…+32 °C вдень – хоч незначне, але полегшення для мешканців українського півдня".Водночас синоптики зазначають, що цього року перший осінній місяць в Україні буде теплішим, ніж зазвичай. Зокрема, про теплий перехід у вересень повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру"Середня місячна температура повітря передбачається 15-20° (в Карпатах 13-14°), що на 2° вище за норму. Щодо опадів, то їх місячна кількість очікується 37-76 мм, а в Карпатах місцями 97-111 мм. Це, за даними Укргідрометцентру, в межах норми”.На більшій частині території нашої країни цього тижня опади не передбачаються. Температура повітря залишиться в межах +15…20 °С вночі і +29…34 °С вдень. На узбережжі морів нічна температура сягатиме +23 ºC, а за кілька днів така ж ситуація настане і в інших регіонах. Найспекотніше буде 28-29 серпня в лівобережній частині країни, особливо у східних областях, де місцями очікується сильна спека до +35 °С. Про це повідомляв і метеоролог, кандидат географічних наук"Впродовж найближчого тижня погодні умови у Східній Європі визначатимуться малорухомим антициклоном з центром над Середньою Волгою та областю зниженого тиску над Чорним морем. Отже, в Україні переважатимуть вітри східної чверті, які принесуть до нас сухе та спекотне повітря з центральних районів Азії.Водночас над Кримом очікується розвиток циклонічної діяльності, завдяки якій тут пройдуть значні опади, а також відчутно знизиться температура повітря. В решті регіонів України дощі малоймовірні”.За словами Кібальчича, завтра, 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів, лише у Криму та в Карпатах пройдуть помірні дощі в супроводі гроз. Вітер збережеться східної чверті, 7–12 м/с, у південній половині окремі пориви, 15–17 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 °С, вдень +29...+34 °С. А от у п’ятницю місцями задощить:“У п'ятницю, 30 серпня, невеликі дощі з грозами можливі в Херсонській області та у Криму. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7–12 м/с, у Приазов'ї пориви, 15–20 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С”.А от вихідні будуть спекотними і без істотних опадів. За словами метеоролога, лише у Криму очікуються невеликі дощі:“В суботу, 31 серпня, утримається спекотна та суха погода в більшості областей, лише у Криму очікуються невеликі дощі та прохолода. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С, у Криму +25…+30 °С. У неділю, 1 вересня, по всій території країни дощів не передбачається. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24 °С, вдень +30…+35 °С”.

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