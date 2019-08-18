У воді з криниці волинянки вміст нітратів у п'ять разів перевищував норму





Про це розповіла Оксана Дацюк. З її слів, жінка раніше ніколи не перевіряла воду на забруднення.



Під час досліджень води лаборанти виявили перевищений вміст нітратів у п'ять разів, при нормі 50 мг/дм3, то у воді з криниці волинянки було 250 мг/дм3.



"Нітрати дуже підступні. У них немає ні смаку, ні запаху. До того ж вода з нітратами видається дуже смачною! І кип’ятіння не робить воду з нітратами безпечною. Навпаки: при кип’ятінні збільшує вміст нітратів у два, а то й три рази", — розповіла Оксана Дацюк.

У водоканалі радять перевіряти воду з криниць і приватних свердловин на забруднення азотовмісними сполуками двічі на рік – восени та весною. Такі дослідження платні, — каже комунікаційниця підприємства, — перевірка на вміст нітратів коштує 291 гривню 78 копійок.



Довідково: Нітрати є постійним складником природних вод. Згідно з державними та європейськими стандартами, концентрація нітратів у питній воді не повинна перевищувати:



Україна: водопровідна і кринична – ≤ 50,0 мг/дм3, фасована – ≤ 10 (50) мг/дм3;

ЄС: 45 мг/л.



На концентрацію нітратів (сполук азоту) впливає багато факторів. Вони потрапляють у воду разом зі стоками з оброблюваних нітратними добривами полів або через викиди відпрацьованих господарсько-побутових вод.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянка виявила у воді з власної криниці на приватному подвір'ї перевищення нітратів у п'ять разів. Впродовж пів року мешканка Нововолинська відчувала погіршення самопочуття, тож звернулася до хіміко-бактеріологічної лабораторії.Про це розповіла Суспільному комунікаційниця комунального підприємства "Нововолинськводоканал". З її слів, жінка раніше ніколи не перевіряла воду на забруднення.Під час досліджень води лаборанти виявили перевищений вміст нітратів у п'ять разів, при нормі 50 мг/дм3, то у воді з криниці волинянки було 250 мг/дм3."Нітрати дуже підступні. У них немає ні смаку, ні запаху. До того ж вода з нітратами видається дуже смачною! І кип’ятіння не робить воду з нітратами безпечною. Навпаки: при кип’ятінні збільшує вміст нітратів у два, а то й три рази", — розповіла Оксана Дацюк.У водоканалі радять перевіряти воду з криниць і приватних свердловин на забруднення азотовмісними сполуками двічі на рік – восени та весною. Такі дослідження платні, — каже комунікаційниця підприємства, — перевірка на вміст нітратів коштує 291 гривню 78 копійок.Довідково: Нітрати є постійним складником природних вод. Згідно з державними та європейськими стандартами, концентрація нітратів у питній воді не повинна перевищувати:Україна: водопровідна і кринична – ≤ 50,0 мг/дм3, фасована – ≤ 10 (50) мг/дм3;ЄС: 45 мг/л.На концентрацію нітратів (сполук азоту) впливає багато факторів. Вони потрапляють у воду разом зі стоками з оброблюваних нітратними добривами полів або через викиди відпрацьованих господарсько-побутових вод.

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