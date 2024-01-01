Під Луцьком хочуть збудувати дитячий хоспіс





Про це під час засідання сесії міськради розповіла керівниця благодійного фонду «З Богом у серці» Марія Бадалян, передає



«Наш найбільший біль – діти, яких визнають невиліковно хворими. Ми хочемо побудувати те, чого в Україні немає – дитячий хоспіс. Паліативна допомога в Україні тільки починає розвиватися. Роботи багато. Ми можемо бути більш гнучкими у цій сфері, ніж держава. Завдяки меценатам, грантодавцям. Ми хочемо зробити це саме в Луцькому районі у селі Зміїнець. Проєкт важкий. Він вартуватиме багато фінансів. Ми спілкуємось з проектною компанією, яка це робитиме. Але нам треба гарантії від міста. Вже на таких перших кроках ми бачитимемо, на скільки місто готове до цього. Ми відкриті до комунікації», – пояснила пані Марія.



З її слів, фонд, який очолює дівчина, працює з 2020 року та уже допоміг багатьом діткам та цілим сім'ям. Фонд співпрацює з різними фахівцями з Києва, які себе зарекомендували у паліативній сфері. Проте з луцькими спеціалістами поки не знайомі, але мають це на меті.



Під час сесії благодій організації надали дозвіл на розроблення проєкту детального плану території земельної ділянки у селі Зміїнець. Площа ділянки – 1,05 га. Надалі ж компанія-проєктант розроблятиме безпосередньо проєкт установи.



Довідково:

Паліативна допомога – це комплекс заходів спрямованих на покращення якості життя пацієнта з захворюваннями, що обмежують життя, або з захворюваннями, що загрожують життю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під Луцьком у селі Зміїнець хочуть збудувати паліативний центр для важкохворих дітей.Про це під час засідання сесії міськради розповіла керівниця благодійного фонду «З Богом у серці», передає "Конкурент" «Наш найбільший біль – діти, яких визнають невиліковно хворими. Ми хочемо побудувати те, чого в Україні немає – дитячий хоспіс. Паліативна допомога в Україні тільки починає розвиватися. Роботи багато. Ми можемо бути більш гнучкими у цій сфері, ніж держава. Завдяки меценатам, грантодавцям. Ми хочемо зробити це саме в Луцькому районі у селі Зміїнець. Проєкт важкий. Він вартуватиме багато фінансів. Ми спілкуємось з проектною компанією, яка це робитиме. Але нам треба гарантії від міста. Вже на таких перших кроках ми бачитимемо, на скільки місто готове до цього. Ми відкриті до комунікації», – пояснила пані Марія.З її слів, фонд, який очолює дівчина, працює з 2020 року та уже допоміг багатьом діткам та цілим сім'ям. Фонд співпрацює з різними фахівцями з Києва, які себе зарекомендували у паліативній сфері. Проте з луцькими спеціалістами поки не знайомі, але мають це на меті.Під час сесії благодій організації надали дозвіл на розроблення проєкту детального плану території земельної ділянки у селі Зміїнець. Площа ділянки – 1,05 га. Надалі ж компанія-проєктант розроблятиме безпосередньо проєкт установи.Довідково:Паліативна допомога – це комплекс заходів спрямованих на покращення якості життя пацієнта з захворюваннями, що обмежують життя, або з захворюваннями, що загрожують життю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію