Під Луцьком хочуть збудувати дитячий хоспіс

Під Луцьком хочуть збудувати дитячий хоспіс
Під Луцьком у селі Зміїнець хочуть збудувати паліативний центр для важкохворих дітей.

Про це під час засідання сесії міськради розповіла керівниця благодійного фонду «З Богом у серці» Марія Бадалян, передає "Конкурент".

«Наш найбільший біль – діти, яких визнають невиліковно хворими. Ми хочемо побудувати те, чого в Україні немає – дитячий хоспіс. Паліативна допомога в Україні тільки починає розвиватися. Роботи багато. Ми можемо бути більш гнучкими у цій сфері, ніж держава. Завдяки меценатам, грантодавцям. Ми хочемо зробити це саме в Луцькому районі у селі Зміїнець. Проєкт важкий. Він вартуватиме багато фінансів. Ми спілкуємось з проектною компанією, яка це робитиме. Але нам треба гарантії від міста. Вже на таких перших кроках ми бачитимемо, на скільки місто готове до цього. Ми відкриті до комунікації», – пояснила пані Марія.

З її слів, фонд, який очолює дівчина, працює з 2020 року та уже допоміг багатьом діткам та цілим сім'ям. Фонд співпрацює з різними фахівцями з Києва, які себе зарекомендували у паліативній сфері. Проте з луцькими спеціалістами поки не знайомі, але мають це на меті.

Під час сесії благодій організації надали дозвіл на розроблення проєкту детального плану території земельної ділянки у селі Зміїнець. Площа ділянки – 1,05 га. Надалі ж компанія-проєктант розроблятиме безпосередньо проєкт установи.

Довідково:
Паліативна допомога – це комплекс заходів спрямованих на покращення якості життя пацієнта з захворюваннями, що обмежують життя, або з захворюваннями, що загрожують життю.

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Теги: Хоспіс, Луцький район
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