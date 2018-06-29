Скільки коштує проживання в гуртожитках Луцького НТУ





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Вартість



Так, згідно з наказом ректорки Ірини Вахович, з 1 вересня плату за проживання студентів у гуртожитках університету в наступних розмірах:



- у гуртожитку №1 – 600,00 гривень

- у гуртожитку №2 – 690,00 гривень

- у гуртожитку № 3 – 800,00 гривень



Розмір плати за проживання може змінюватися при зміні відповідних тарифів згідно із чинним законодавством України.



Зазначимо, що першочерговому порядку місце у гуртожитку надається:



- немісцевим студентам,

- студентам, які відносяться до пільгових категорій (студенти-сироти, учасники бойових дій, діти учасників ООС, особи з інвалідністю, студенти з багатодітних сімей, особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи та особи, які зареєстровані як внутрішньо переміщені),

- іноземним студентам.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку триває процес заселення новоспечених студентів у гуртожитки.Журналісти сайту «Конкурент» дізнавалися про вартість проживання у Луцькому національному технічному університеті.Так, згідно з наказом ректорки Ірини Вахович, з 1 вересня плату за проживання студентів у гуртожитках університету в наступних розмірах:- у гуртожитку №1 – 600,00 гривень- у гуртожитку №2 – 690,00 гривень- у гуртожитку № 3 – 800,00 гривеньРозмір плати за проживання може змінюватися при зміні відповідних тарифів згідно із чинним законодавством України.Зазначимо, що першочерговому порядку місце у гуртожитку надається:- немісцевим студентам,- студентам, які відносяться до пільгових категорій (студенти-сироти, учасники бойових дій, діти учасників ООС, особи з інвалідністю, студенти з багатодітних сімей, особи, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи та особи, які зареєстровані як внутрішньо переміщені),- іноземним студентам.

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