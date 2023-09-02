Коли на Волині відбудеться свято Першого дзвоника





Про це у коментарі журналістам



Свято Першого дзвоника – це завжди особливий день, наповнений хвилюванням, радістю та очікуванням нового навчального року. Для першокласників цей день є початком їхньої великої подорожі у світ знань, а для старшокласників – кроком ближче до нових досягнень і вибору майбутнього шляху. На Волині, як і в інших регіонах України, до цього свята готуються з особливою увагою, адже це можливість створити для учнів та їхніх родин атмосферу справжнього свята.



Зазвичай у рамках Першого дзвоника проводяться урочисті лінійки, на яких виступають учителі, учні та батьки, звучить гімн, а також символічний дзвоник, який сповіщає про початок нового навчального року. Крім того, у багатьох школах організовують тематичні заходи, присвячені історії, культурі та традиціям України, що сприяє вихованню патріотизму та національної свідомості у молодого покоління.



«Кожен заклад сам обирає, як проводити свято Першого дзвоника: це можуть бути урочисті лінійки, квести, екскурсії, тематичні уроки тощо», - сказала у коментарі ВСН Наталія Матвіюк.



До слова, усі навчальні заклади області готуються до цього дня з належною увагою, щоб зробити його незабутнім для учнів, вчителів та батьків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зовсім скоро на Волині, як і по всій Україні, відзначатимуть традиційне свято Першого дзвоника. Через те, що 1 вересня припадає на неділю, урочисті заходи у навчальних закладах Волині перенесено на 2 вересня. Це рішення було прийнято з метою зберегти традицію святкування та надати можливість усім учасникам освітнього процесу взяти участь у події.Про це у коментарі журналістам ВСН розповіла керівник управління освіти Волинської ОВА Наталія Матвіюк. За її словами, кожен навчальний заклад автономний у виборі формату, в якому пройдуть урочистості до Дня знань.Свято Першого дзвоника – це завжди особливий день, наповнений хвилюванням, радістю та очікуванням нового навчального року. Для першокласників цей день є початком їхньої великої подорожі у світ знань, а для старшокласників – кроком ближче до нових досягнень і вибору майбутнього шляху. На Волині, як і в інших регіонах України, до цього свята готуються з особливою увагою, адже це можливість створити для учнів та їхніх родин атмосферу справжнього свята.Зазвичай у рамках Першого дзвоника проводяться урочисті лінійки, на яких виступають учителі, учні та батьки, звучить гімн, а також символічний дзвоник, який сповіщає про початок нового навчального року. Крім того, у багатьох школах організовують тематичні заходи, присвячені історії, культурі та традиціям України, що сприяє вихованню патріотизму та національної свідомості у молодого покоління.«Кожен заклад сам обирає, як проводити свято Першого дзвоника: це можуть бути урочисті лінійки, квести, екскурсії, тематичні уроки тощо», - сказала у коментарі ВСН Наталія Матвіюк.До слова, усі навчальні заклади області готуються до цього дня з належною увагою, щоб зробити його незабутнім для учнів, вчителів та батьків.

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