Суд звільнив Дурова з-під варти у Парижі: що відомо

Суд звільнив Дурова з-під варти у Парижі: що відомо
Засновника Telegram Павла Дурова відпустили з-під варти в Парижі. Це сталося з метою проведення допиту.

Про це пише BFM TV, передає ТСН.

Важливо розуміти, що йдеться про припинення утримання Дурова під вартою у поліції. Тепер його допитають у суді, а після – можуть висунути обвинувачення.

Нагадаємо, французька поліція заарештувала Павла Дурова 24 серпня в паризькому аеропорту Ле-Бурже. Це сталося після того, як прикордонники попередили судові органи, що він прибуває на своєму приватному літаку з Азербайджану.

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Теги: Дуров, суд
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