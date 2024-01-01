Суд звільнив Дурова з-під варти у Парижі: що відомо
Сьогодні, 20:51
Засновника Telegram Павла Дурова відпустили з-під варти в Парижі. Це сталося з метою проведення допиту.
Про це пише BFM TV, передає ТСН.
Важливо розуміти, що йдеться про припинення утримання Дурова під вартою у поліції. Тепер його допитають у суді, а після – можуть висунути обвинувачення.
Нагадаємо, французька поліція заарештувала Павла Дурова 24 серпня в паризькому аеропорту Ле-Бурже. Це сталося після того, як прикордонники попередили судові органи, що він прибуває на своєму приватному літаку з Азербайджану.
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Про це пише BFM TV, передає ТСН.
Важливо розуміти, що йдеться про припинення утримання Дурова під вартою у поліції. Тепер його допитають у суді, а після – можуть висунути обвинувачення.
Нагадаємо, французька поліція заарештувала Павла Дурова 24 серпня в паризькому аеропорту Ле-Бурже. Це сталося після того, як прикордонники попередили судові органи, що він прибуває на своєму приватному літаку з Азербайджану.
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