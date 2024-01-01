На війні з окупантами загинув Герой з Волині Констянтин Романюк
Сьогодні, 20:38
На війні з окупантами поліг 41-річний захисник з Волині Констянтин Романюк.
Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.
Загинув солдат Романюк Костянтин Іванович, 31.12.1982 року народження - житель села Жиричі.
«Боляче… Серце рветься на шматки… Дорогою ціною виборюється свобода і незалежність нашої країни. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Шана і вічна слава захиснику!» - йдеться у дописі.
Сьогодні, 28 серпня, Ратнівська громада зустріла свого Героя "на щиті".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Ратнівської громади Віталій Бірук.
Загинув солдат Романюк Костянтин Іванович, 31.12.1982 року народження - житель села Жиричі.
«Боляче… Серце рветься на шматки… Дорогою ціною виборюється свобода і незалежність нашої країни. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Шана і вічна слава захиснику!» - йдеться у дописі.
Сьогодні, 28 серпня, Ратнівська громада зустріла свого Героя "на щиті".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Суд звільнив Дурова з-під варти у Парижі: що відомо
Сьогодні, 20:51
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Констянтин Романюк
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинь на Паралімпіаді-2024 представлятимуть п'ятеро спортсменів
Сьогодні, 19:23