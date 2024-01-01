На війні з окупантами загинув Герой з Волині Констянтин Романюк

На війні з окупантами поліг 41-річний захисник з ВолиніПро це повідомив голова Ратнівської громадиЗагинув солдат Романюк Костянтин Іванович, 31.12.1982 року народження - житель села Жиричі.«Боляче… Серце рветься на шматки… Дорогою ціною виборюється свобода і незалежність нашої країни. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі. Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях. Шана і вічна слава захиснику!» - йдеться у дописі.Сьогодні, 28 серпня, Ратнівська громада зустріла свого Героя "на щиті".