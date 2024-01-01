29 серпня по всій Волині вимикатимуть світло за графіками: подробиці

29 серпня по всій Волині вимикатимуть світло за графіками: подробиці
У четвер, 29 серпня, протягом доби в усіх областях України будуть діяти графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили в "Укренерго".

"З графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — додали у компанії.

Актуальний графік для вашої черги ви можете побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.

29 серпня по всій Волині вимикатимуть світло за графіками: подробиці



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скільки коштує проживання в гуртожитках Луцького НТУ
Сьогодні, 22:14
Коли на Волині відбудеться свято Першого дзвоника
Сьогодні, 21:45
29 серпня по всій Волині вимикатимуть світло за графіками: подробиці
Сьогодні, 21:15
Суд звільнив Дурова з-під варти у Парижі: що відомо
Сьогодні, 20:51
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Констянтин Романюк
Сьогодні, 20:38
Схожі новини
До 70% населення залишиться без електроенергії: енергетик надав графіки відключень світла 27 серпня До 70% населення залишиться без електроенергії: енергетик надав графіки відключень світла 27 серпня
27 серпень, 08:20
По три та чотири черги одночасно: на Волині 27 серпня діятимуть жорсткі графіки відключення світла По три та чотири черги одночасно: на Волині 27 серпня діятимуть жорсткі графіки відключення світла
26 серпень, 22:18
Чи вимикатимуть електроенергію 26 серпня на Волині: подробиці Чи вимикатимуть електроенергію 26 серпня на Волині: подробиці
25 серпень, 21:15
В «Укренерго» розповіли, у які години вимикатимуть світло на Волині 21 серпня: графік В «Укренерго» розповіли, у які години вимикатимуть світло на Волині 21 серпня: графік
20 серпень, 21:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку невідомий стріляв у військовослужбовців ТЦК: є поранений
27 серпень, 10:57
 5
«Вода і світло є, газу ще немає»: мешканцям поруйнованого росією будинку у Луцьку продовжують надавати допомогу
27 серпень, 16:35
 1
Скільки коштує проживання в гуртожитках Луцького НТУ
Сьогодні, 22:14
 0
Коли на Волині відбудеться свято Першого дзвоника
Сьогодні, 21:45
 0
29 серпня по всій Волині вимикатимуть світло за графіками: подробиці
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8