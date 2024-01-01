29 серпня по всій Волині вимикатимуть світло за графіками: подробиці





Про це повідомили в "Укренерго".



"З графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — додали у компанії.



Актуальний графік для вашої черги ви можете побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 29 серпня, протягом доби в усіх областях України будуть діяти графіки відключення електроенергії.Про це повідомили в "Укренерго"."З графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — додали у компанії.Актуальний графік для вашої черги ви можете побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням

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