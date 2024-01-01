29 серпня по всій Волині вимикатимуть світло за графіками: подробиці
Сьогодні, 21:15
У четвер, 29 серпня, протягом доби в усіх областях України будуть діяти графіки відключення електроенергії.
Про це повідомили в "Укренерго".
"З графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — додали у компанії.
Актуальний графік для вашої черги ви можете побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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Про це повідомили в "Укренерго".
"З графіками застосування обмежень можна ознайомитись на сайтах обленерго та на їхніх сторінках у соцмережах. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", — додали у компанії.
Актуальний графік для вашої черги ви можете побачити на сайті "Волиньобленерго" за цим посиланням.
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