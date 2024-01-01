У Білорусі вночі вперше застосували авіацію для збиття російського «шахеда», - Беларускі Гаюн





Про це



"Сьогодні вночі під час чергової атаки РФ по Україні один із шахедів знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30, що підтверджує і @eRadarrua.



За нашими даними, після заходу шахеда в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі", - йдеться в повідомленні.



Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі – російський дрон-камікадзе типу «Шахед».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі вперше цієї ночі, 29 серпня, застосували авіацію для збиття "шахеда".Про це повідомляє «Беларускі Гаюн»."Сьогодні вночі під час чергової атаки РФ по Україні один із шахедів знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30, що підтверджує і @eRadarrua.За нашими даними, після заходу шахеда в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі", - йдеться в повідомленні.Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі – російський дрон-камікадзе типу «Шахед».

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