У Білорусі вночі вперше застосували авіацію для збиття російського «шахеда», - Беларускі Гаюн

У Білорусі вночі вперше застосували авіацію для збиття російського «шахеда», - Беларускі Гаюн
У Білорусі вперше цієї ночі, 29 серпня, застосували авіацію для збиття "шахеда".

Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

"Сьогодні вночі під час чергової атаки РФ по Україні один із шахедів знову залетів на територію Білорусі в Єльському районі. Це сталося о 03:30, що підтверджує і @eRadarrua.

За нашими даними, після заходу шахеда в повітряний простір Білорусі винищувач ВПС РБ близько 20 хвилин ганявся за порушником, а в районі 03:55 в Єльському районі Гомельської області чули не менше 2 вибухів і спостерігали яскравий спалах у небі", - йдеться в повідомленні.
У Білорусі вночі вперше застосували авіацію для збиття російського «шахеда», - Беларускі Гаюн

Таким чином, це, ймовірно, перший зафіксований випадок, коли винищувач ВПС РБ спробував знищити реальну військову ціль в небі – російський дрон-камікадзе типу «Шахед».

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Теги: Білорусь, шахед, росія
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