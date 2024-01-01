Росіяни вночі запустили по Україні три керовані авіаційні ракети та 74 «шахеди»
Сьогодні, 11:10
Уночі, 29 серпня, росія атакували Україну трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 та 74 ударними дронами Shahed 131/136. Сили протиповітряної оборони збили 2 ракети та 60 безпілотників.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни запустили ракети із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей рф. Окупанти також звідси випустили дві ракети, тим яких встановляється. «Шахеди» армія рф запустила з Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.
До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Українським військовим вдалося збити 2 з 3 ракет Х-59/Х-69 та 60 дронів. Ще 14 ударних безпілотників були локаційно втрачені (упали) на території України.
Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни запустили ракети із повітряного простору Курської та Бєлгородської областей рф. Окупанти також звідси випустили дві ракети, тим яких встановляється. «Шахеди» армія рф запустила з Приморсько-Ахтарська, Курська та Єйська.
До відбиття повітряного нападу залучено авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони.
Українським військовим вдалося збити 2 з 3 ракет Х-59/Х-69 та 60 дронів. Ще 14 ударних безпілотників були локаційно втрачені (упали) на території України.
Протиповітряна оборона працювала у межах Харківської, Черкаської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Дніпропетровської, Херсонської Сумської та Донецької областей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Києві зрадники організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах, щоб коригувати обстріли
Сьогодні, 12:11
Луцький драмтеатр придбав квадрокоптер для волинських військових, які захищають Україну
Сьогодні, 11:40
Росіяни вночі запустили по Україні три керовані авіаційні ракети та 74 «шахеди»
Сьогодні, 11:10
Блогер РПЦ, таксист та шкільна вчителька з Києва чекали на захоплення столиці та вихваляли путіна, - СБУ
Сьогодні, 10:45
У Білорусі вночі вперше застосували авіацію для збиття російського «шахеда», - Беларускі Гаюн
Сьогодні, 10:18