Луцький драмтеатр придбав квадрокоптер для волинських військових, які захищають Україну





Про це



«Передаємо чергову допомогу ЗСУ. Цього разу долучилися до ініціативи голови Волинської обласної ради Григорія Недопада. І за гроші працівників колективу придбали і передали квадрокоптер Mavik 3 Pro. Бойова пташка буде доставлена у найкоротші терміни на фронт (у військові частини, де несуть службу наші волиняни). Працюємо для перемоги!» – йдеться у дописі.



Це не перша ініціатива театру, спрямована на підтримку українських захисників і захисниць. Нагадаємо, що раніше працівники за зібрані кошти придбали для нашої армії дрон, який допомагає бійцям на фронті. Волинський драмтеатр постійно підтримує воїнів через мистецтво, допомагаючи тим хлопцям та дівчатам, які тримають небо України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка придбав квадрокоптер для волинян, які захищають Україну від окупантів.Про це повідомляють на сторінці театру.«Передаємо чергову допомогу ЗСУ. Цього разу долучилися до ініціативи голови Волинської обласної ради. І за гроші працівників колективу придбали і передали квадрокоптер Mavik 3 Pro. Бойова пташка буде доставлена у найкоротші терміни на фронт (у військові частини, де несуть службу наші волиняни). Працюємо для перемоги!» – йдеться у дописі.Це не перша ініціатива театру, спрямована на підтримку українських захисників і захисниць. Нагадаємо, що раніше працівники за зібрані кошти, який допомагає бійцям на фронті. Волинський драмтеатр постійно підтримує воїнів через мистецтво, допомагаючи тим хлопцям та дівчатам, які тримають небо України.

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