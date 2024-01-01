У Києві зрадники організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах, щоб коригувати обстріли

У Києві зрадники організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах, щоб коригувати обстріли
СБУ затримала агентів гру, які організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах Києва, щоб коригувати обстріли.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові.

У результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру) та одного з його поплічників.

Затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу.

За вказівкою окупантів фігуранти коригували ракетно-дронові атаки рф та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.

Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі – об’єкти критичної інфраструктури.

У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла гру стежити за вулицями Києва у режимі онлайн.

У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак.

З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб’єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах.

Для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали «легких грошей». Відповідні оголошення фігуранти розміщували у профільних Телеграм-каналах, підконтрольних спецслужбі рф.

Ще одним завданням для нових учасників російської агентури були підпали службових авто співробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.

Служба безпеки завчасно викрила організатора агентурної мережі та його поплічника і затримала їх.

Під час обшуків у фігурантів вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану).

Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (готування до вчинення дій, що перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).
У Києві зрадники організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах, щоб коригувати обстріли

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
У Києві зрадники організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах, щоб коригувати обстріли

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Теги: Росія, Україна, війна, СБУ
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