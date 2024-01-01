У Києві зрадники організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах, щоб коригувати обстріли





Про це



Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові.



У результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру) та одного з його поплічників.



Затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу.



За вказівкою окупантів фігуранти коригували ракетно-дронові атаки рф та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.



Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі – об’єкти критичної інфраструктури.



У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла гру стежити за вулицями Києва у режимі онлайн.



У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак.



З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб’єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах.



Для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали «легких грошей». Відповідні оголошення фігуранти розміщували у профільних Телеграм-каналах, підконтрольних спецслужбі рф.



Ще одним завданням для нових учасників російської агентури були підпали службових авто співробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.



Служба безпеки завчасно викрила організатора агентурної мережі та його поплічника і затримала їх.



Під час обшуків у фігурантів вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь рф.



Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану).



Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (готування до вчинення дій, що перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).



Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агентів гру, які організували «спостережні пункти» в орендованих квартирах Києва, щоб коригувати обстріли.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф створити власні агентурні осередки у Києві, Полтаві та Чернігові.У результаті спецоперації в столичному регіоні затримано старшого агента (резидента) головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру) та одного з його поплічників.Затриманими виявились двоє мешканців Київщини, які за гроші почали працювати на російську спецслужбу.За вказівкою окупантів фігуранти коригували ракетно-дронові атаки рф та готували підпали електропідстанцій і службових авто ЗСУ.Для виконання завдань зловмисники облаштували спостережний пункт в орендованій квартирі київської багатоповерхівки з панорамою на потенційні цілі – об’єкти критичної інфраструктури.У цьому помешканні агенти встановили відеокамери з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла гру стежити за вулицями Києва у режимі онлайн.У такий спосіб ворог сподівався зафіксувати наслідки повітряних ударів по місту та виявити вогневі позиції ППО для коригування нових атак.З аналогічним завданням диверсійна група виїжджала до Полтави і Чернігова. Там вони спочатку проводили дорозвідку поблизу енергооб’єктів, а потім планували створити власні осередки в обох містах.Для цього намагалися вербувати місцевих жителів, які шукали «легких грошей». Відповідні оголошення фігуранти розміщували у профільних Телеграм-каналах, підконтрольних спецслужбі рф.Ще одним завданням для нових учасників російської агентури були підпали службових авто співробітників ТЦК та силових трансформаторів у трьох регіонах України.Служба безпеки завчасно викрила організатора агентурної мережі та його поплічника і затримала їх.Під час обшуків у фігурантів вилучено відеопристрої, телефони та сім-карти із доказами підривної діяльності на користь рф.Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (готування до вчинення диверсії в умовах воєнного стану).Злочинні дії організатора ворожої групи додатково кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (готування до вчинення дій, що перешкоджають законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період).Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію