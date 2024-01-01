На Волині горів житловий будинок

На Волині горів житловий будинок
Рятувальники Ковельщини загасили пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

️Вчора, 28 серпня, о 15:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Туропин Турійської громади горить житловий будинок.

️На місце події направлено рятувальників 17-ї ДПРЧ селища Турійськ та 7-ї ДПРЧ міста Володимир.

Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 15:57.

Імовірно займання трапилося через коротке замикання електромережі.
На Волині горів житловий будинок

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Теги: Волинь, будинок, пожежа
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