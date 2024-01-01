На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



️Вчора, 28 серпня, о 15:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Туропин Турійської громади горить житловий будинок.



️На місце події направлено рятувальників 17-ї ДПРЧ селища Турійськ та 7-ї ДПРЧ міста Володимир.



Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 15:57.



Імовірно займання трапилося через коротке замикання електромережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники Ковельщини загасили пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.️Вчора, 28 серпня, о 15:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Туропин Турійської громади горить житловий будинок.️На місце події направлено рятувальників 17-ї ДПРЧ селища Турійськ та 7-ї ДПРЧ міста Володимир.Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 15:57.Імовірно займання трапилося через коротке замикання електромережі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію