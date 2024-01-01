На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 12:48
Рятувальники Ковельщини загасили пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
️Вчора, 28 серпня, о 15:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Туропин Турійської громади горить житловий будинок.
️На місце події направлено рятувальників 17-ї ДПРЧ селища Турійськ та 7-ї ДПРЧ міста Володимир.
Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 15:57.
Імовірно займання трапилося через коротке замикання електромережі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
️Вчора, 28 серпня, о 15:16 на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Туропин Турійської громади горить житловий будинок.
️На місце події направлено рятувальників 17-ї ДПРЧ селища Турійськ та 7-ї ДПРЧ міста Володимир.
Рятувальники за допомогою водяного ствола приборкали горіння, пожежу повністю ліквідовано о 15:57.
Імовірно займання трапилося через коротке замикання електромережі.
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