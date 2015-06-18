ДБР оголосило в міжнародний розшук депутата Дмитрука





Як передає



Зазначається, що 25 серпня 2024 року генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.



За даними слідства, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.



В іншому випадку - в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку кілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій народного депутата постраждалому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.



Народний депутат підозрюється: в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 ККУ) ; викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 ККУ); умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 ККУ); грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 ККУ).



ДБР не називає прізвище оголошеного у розшук, але на оприлюдненому фото саме чинний народний депутат Артем Дмитрук.



Як повідомлялося, перед цим ДБР оголосило Дмитрука у розшук Інтерполу.



Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило в міжнародний розшук підозрюваного у нападах на громадян чинного народного депутата.Як передає Укрінформ , про це інформує пресслужба бюро.Зазначається, що 25 серпня 2024 року генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України, який брав участь у нападах на громадян, у тому числі правоохоронця, замаху на викрадення вогнепальної зброї тощо.За даними слідства, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на співробітника правоохоронного органу, який виконував на той момент свої службові обов’язки. При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю.В іншому випадку - в Києві у депутата виникла суперечка з одним із громадян, під час якої він завдав чоловіку кілька ударів, зокрема у голову. Відповідно до висновку експерта, внаслідок протиправних дій народного депутата постраждалому спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості.Народний депутат підозрюється: в умисному заподіянні групою осіб працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 ККУ) ; викраденні вогнепальної зброї групою осіб (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 ККУ); умисному заподіянні тілесних ушкоджень середньої тяжкості (ч. 1 ст. 122 ККУ); грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю (ч. 1 ст. 296 ККУ).ДБР не називає прізвище оголошеного у розшук, але на оприлюдненому фото саме чинний народний депутатЯк повідомлялося, перед цим ДБР оголосило Дмитрука у розшук Інтерполу.Правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження за фактом отриманої інформації щодо можливої організації

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