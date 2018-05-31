Справу про загибель в авіакатастрофі керівництва МВС передали до суду

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувальний акт проти п'яти посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій по справі авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво міністерства внутрішніх справ, екіпаж вертольота, журналісти та люди, що опинилися на місці падіння.Досудове розслідування ДБР і СБУ завершили ще в листопаді 2023, але дотепер підозрювані, їхні захисники та потерпілі ознайомлювалися з матеріалами провадження. Про це повідомили в Офісі генпрокурора."Розслідуванням встановлено, що обвинувачені порушили правила безпеки польоту гелікоптера, на борту якого перебувало керівництво Міністерства внутрішніх справ України", – зазначили в ОГП.Посадовці МВС мали летіти до Харківської та Дніпропетровської областей. Для цього їм надали вертоліт, який був на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації. Він не мав дозвільних документів на інші види польотів.Через складні погодні умови вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу побачив перешкоду та, здійснюючи маневр, втратив орієнтування, і вертоліт зіткнувся з землею.При падінні гелікоптер пошкодив дитячий садок, сусідні будівлі та припарковані автівки.Внаслідок авіакатастрофи загалом загинуло 14 людей, 31 людина отримала тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.Крім високопосадовців МВС, тоді загинуло чотири жінки та малолітня дитина, які прийшли у садочок. Серед травмованих – 13 дітей.Чотирьом посадовцям Управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС інкримінували порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей (ч. 3 ст. 276 КК України).Начальнику служби безпеки польотів цього ж загону – службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).Нагадаємо, що 18 січня в Броварахна борту.