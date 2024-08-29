З 2018 року з УПЦ до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад

З 2018 року з УПЦ до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад
Із 2018 року з Української православної церкви (Московського патріархату) до Православної церкви України (ПЦУ) перейшли 1 502 релігійні громади.

Про це повідомила Державна служба України з етнополітики та свободи, пише LB.ua.

Згідно з відповіддю, від 2018 року, коли було створено Православну церкву України, підпорядкованість у канонічних та організаційних питаннях релігійним центрам (управлінням) ПЦУ змінили:

у 2018 році – дві релігійні громади Української православної церкви (Московського патріархату)

- у 2019 році – 319 громад

- у 2020 році – 30

- у 2021 році – 25;

- 2022 році – 496

- у 2023 році –471

- із початку 2024 року – 159 громад.

Водночас у відомстві зазначили, що не володіють інформацією щодо кількості ліквідованих релігійних організацій УПЦ (МП).

Згідно зі звітом Держетнополітики про мережу релігійних організацій, станом на 1 січня 2024 (за даними обласних військових адміністрацій) в Україні функціонувало 10 919 релігійних організацій УПЦ (МП), з яких 51 релігійний центр/управління, до яких входить 10 586 громад (6 037 із них юридичні особи) і 214 монастирів (104 жіночі та 110 чоловічі); 34 братства; 17 духовних навчальних закладів (11 середніх і шість вищих).

Щодо ПЦУ, то станом на 1 січня 2024 в Україні функціонувало 8 295 релігійних організацій, із яких 56 релігійних центрів/управлінь, до яких входить 8 075 громад (3 400 із них – юридичні особи) і 87 монастирів; 16 братств; 26 духовних навчальних закладів (13 середніх і 13 вищих).

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Теги: УПЦ МП, ПЦУ
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