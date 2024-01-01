У ДТП загинув головний енергетик волинської екстренки Сергій Городюк
Сьогодні, 15:30
28 серпня 2024 року під час дорожньо-транспортної пригоди загинув головний енергетик комунального підприємства «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ГОРОДЮК Сергій Володимирович.
Про це повідомили на сторінці центру у фейсбуці.
"Нехай добрий, світлий спомин про Сергія Володимировича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна світла пам’ять нашому колезі. Поділяємо біль та горе рідних!" - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомили на сторінці центру у фейсбуці.
"Нехай добрий, світлий спомин про Сергія Володимировича назавжди залишиться у серцях рідних, колег, усіх, хто його знав, любив та шанував. Глибоко сумуємо з приводу цієї непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна світла пам’ять нашому колезі. Поділяємо біль та горе рідних!" - йдеться в повідомленні.
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