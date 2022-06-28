У Луцьку погасили марку «Хвилина мовчання», яку присвятили полеглим захисникам і захисницям





Про це розповіла Валентина Варголяк.



З її слів, загальний тираж марки — 350 тисяч примірників. На Волинь доставили 4 775 марок, котрі доступні у великих відділеннях.



До марки також презентували конверт та папку. На поштовому випуску ― роботи донецького художника Сергія Майдукова "Марсове поле. Львів" та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ", сказано на офіційному сайті акціонерного товариства "Укрпошта".



Марку "Хвилина мовчання" приурочили до Дня пам’яті загиблих захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині на Театральному майдані 29 серпня відбулося погашення спеціальним календарним штемпелем нової поштової марки "Хвилина мовчання".Про це розповіла Суспільному директорка з розвитку мережі та директорка Волинського регіону АТ "Укрпошта"З її слів, загальний тираж марки — 350 тисяч примірників. На Волинь доставили 4 775 марок, котрі доступні у великих відділеннях.До марки також презентували конверт та папку. На поштовому випуску ― роботи донецького художника Сергія Майдукова "Марсове поле. Львів" та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ", сказано на офіційному сайті акціонерного товариства "Укрпошта".Марку "Хвилина мовчання" приурочили до Дня пам’яті загиблих захисників.

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