У Луцьку погасили марку «Хвилина мовчання», яку присвятили полеглим захисникам і захисницям

У Луцьку погасили марку «Хвилина мовчання», яку присвятили полеглим захисникам і захисницям
В обласному центрі Волині на Театральному майдані 29 серпня відбулося погашення спеціальним календарним штемпелем нової поштової марки "Хвилина мовчання".

Про це розповіла Суспільному директорка з розвитку мережі та директорка Волинського регіону АТ "Укрпошта"Валентина Варголяк.

З її слів, загальний тираж марки — 350 тисяч примірників. На Волинь доставили 4 775 марок, котрі доступні у великих відділеннях.

До марки також презентували конверт та папку. На поштовому випуску ― роботи донецького художника Сергія Майдукова "Марсове поле. Львів" та "Меморіал на Майдані Незалежності. Київ", сказано на офіційному сайті акціонерного товариства "Укрпошта".
У Луцьку погасили марку «Хвилина мовчання», яку присвятили полеглим захисникам і захисницям

Марку "Хвилина мовчання" приурочили до Дня пам’яті загиблих захисників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, марка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку внаслідок атаки росії пошкоджено багатоквартирний будинок: є загиблий. ОНОВЛЕНО
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ДТП загинув головний енергетик волинської екстренки Сергій Городюк
Сьогодні, 15:30
У Луцьку погасили марку «Хвилина мовчання», яку присвятили полеглим захисникам і захисницям
Сьогодні, 15:20
З 2018 року з УПЦ до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад
Сьогодні, 14:46
Справу про загибель в авіакатастрофі керівництва МВС передали до суду
Сьогодні, 14:16
Важливість потужності та лез у виборі машинки для стрижки
Сьогодні, 14:10
Схожі новини
У Луцьку презентували нові весняні марки У Луцьку презентували нові весняні марки
24 лютий, 02:17
На Волині запустили в продаж марку «Українська мрія» На Волині запустили в продаж марку «Українська мрія»
28 червень, 2022, 14:10
«Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка «Укрпошта» анонсувала нову марку з «Мрією», яку намалювала волинянка
25 квітень, 2022, 20:08
У ДТП загинув головний енергетик волинської екстренки Сергій Городюк У ДТП загинув головний енергетик волинської екстренки Сергій Городюк
Сьогодні, 15:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ДТП загинув головний енергетик волинської екстренки Сергій Городюк
Сьогодні, 15:30
 0
У Луцьку погасили марку «Хвилина мовчання», яку присвятили полеглим захисникам і захисницям
Сьогодні, 15:20
 0
З 2018 року з УПЦ до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад
Сьогодні, 14:46
 0
Справу про загибель в авіакатастрофі керівництва МВС передали до суду
Сьогодні, 14:16
 0
Важливість потужності та лез у виборі машинки для стрижки
Сьогодні, 14:10
 0
Медіа
відео
1/8