У Луцьку вшанували пам’ять усіх полеглих захисників України

У День пам’яті захисників України біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України” відбулося вшанування всіх воїнів, які з 2014 полягли на російсько-українській війні. На Театральний майдан прийшли рідні і близькі загиблих, керівники правоохоронних структур, військових частин, ДСНС.Пр це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні в Україні відзначають День пам’яті захисників України, які загинули за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Згадують українських воїнів, які 10 років тому потрапили в оточення під Іловайськом.29 серпня 2014 року під Іловайськом наші військові були підступно розстріляні ворогом. Це сталося, коли на тлі домовленостей про «зелений коридор» вони потрапили під вогневий обстріл. Символом тієї трагічної події стала квітка соняшника. Зараз вона уособлює останній шлях захисників “зеленим коридором”.До заходу також долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та керівники органів обласної влади.Пам’ять усіх захисників України присутні вшанували хвилиною мовчання. За упокій душ спочилих воїнів священники відслужили панахиду. Ліцеїсти Волинського обласного ліцею з посиленою військовою підготовкою імені Героїв Небесної Сотні поклали кошик квітів до пам’ятного фотостенду. Дружини, діти, матері воїнів, керівники органів влади також поклали букети до фотостенду загиблих Героїв.