Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Ігорем Белінським

Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Ігорем Белінським
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Ігорем Белінським.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні у храмі Архістратига Михаїла села Дачне священнослужителі відспівали загиблого на війні з росією військовослужбовця Ігоря Белінського. Воїн помер 23 серпня від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.

Поховали Героя на кладовищі у селі Дачне.
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Ігорем Белінським
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Ігорем Белінським
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Ігорем Белінським
Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Ігорем Белінським

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!




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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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