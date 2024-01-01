Луцька громада попрощалась із загиблим Героєм Ігорем Белінським

Ігорем Белінським.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні у храмі Архістратига Михаїла села Дачне священнослужителі відспівали загиблого на війні з росією військовослужбовця Ігоря Белінського. Воїн помер 23 серпня від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.



До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.



Поховали Героя на кладовищі у селі Дачне.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька громада попрощалась із загиблим ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні у храмі Архістратига Михаїла села Дачне священнослужителі відспівали загиблого на війні з росією військовослужбовця Ігоря Белінського. Воїн помер 23 серпня від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар Луцької міської ради Юрій Безпятко.Поховали Героя на кладовищі у селі Дачне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію