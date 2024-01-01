Під час масованої атаки 26 серпня відключали енергоблоки Рівненської та Південноукраїнської АЕС
Сьогодні, 17:37
Під час масованої російської атаки по Україні 26 серпня відключалися чотири енергоблоки Рівненської та Південноукраїнської АЕС.
Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні до МАГАТЕ, пише Громадське.
Як зазначається, унаслідок атаки о 08:58 26 серпня були відключені від мережі енергоблоки 1, 3 та 4 Рівненської АЕС. О 09:05 потужність блоків Південноукраїнської АЕС була зменшена до загального рівня 1800 МВт.
Через перепади у національній енергомережі, спричинені російськими атаками, о 17:10 енергоблок № 3 Південноукраїнської АЕС було відключено від мережі.
«Російська федерація продовжує навмисно націлюватися на енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу АЕС країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об’єктів в Україні та безпеки мільйонів людей», — йдеться у повідомленні.
До цього представництво України також повідомляло МАГАТЕ про фіксацію російських «шахедів» біля Південноукраїнської АЕС. Так, у ніч проти 20 серпня поблизу станції виявили 17 безпілотників. Уламки дронів знаходили на відстані 1,7 км від промислового майданчика станції.
У ніч проти 21 серпня росія атакувала «шахедами» по Миколаївській області України, де розташована Південноукраїнська АЕС. 23 БпЛА виявили у безпосередньої близькості від станції, а один з них пролетів прямо над її промисловим майданчиком.
Масована атака по Україні
Зранку 26 серпня війська росії провели найбільшу масовану атаку, націлившись на енергетичну інфраструктуру України. Окупанти застосували різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «кинджали». Загалом вони запустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні «шахедів», повідомив президент Володимир Зеленський.
За даними ДСНС України, унаслідок цієї атаки 7 людей загинуло та ще 47 — поранені.
Загалом 15 областей постраждали внаслідок російської масованої атаки. Зокрема на Сумщині поцілили в об'єкт залізничної інфраструктури. А в Київській області пошкодили два енергооб’єкти. «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла, а згодом — за графіком.
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Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні до МАГАТЕ, пише Громадське.
Як зазначається, унаслідок атаки о 08:58 26 серпня були відключені від мережі енергоблоки 1, 3 та 4 Рівненської АЕС. О 09:05 потужність блоків Південноукраїнської АЕС була зменшена до загального рівня 1800 МВт.
Через перепади у національній енергомережі, спричинені російськими атаками, о 17:10 енергоблок № 3 Південноукраїнської АЕС було відключено від мережі.
«Російська федерація продовжує навмисно націлюватися на енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу АЕС країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об’єктів в Україні та безпеки мільйонів людей», — йдеться у повідомленні.
До цього представництво України також повідомляло МАГАТЕ про фіксацію російських «шахедів» біля Південноукраїнської АЕС. Так, у ніч проти 20 серпня поблизу станції виявили 17 безпілотників. Уламки дронів знаходили на відстані 1,7 км від промислового майданчика станції.
У ніч проти 21 серпня росія атакувала «шахедами» по Миколаївській області України, де розташована Південноукраїнська АЕС. 23 БпЛА виявили у безпосередньої близькості від станції, а один з них пролетів прямо над її промисловим майданчиком.
Масована атака по Україні
Зранку 26 серпня війська росії провели найбільшу масовану атаку, націлившись на енергетичну інфраструктуру України. Окупанти застосували різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «кинджали». Загалом вони запустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні «шахедів», повідомив президент Володимир Зеленський.
За даними ДСНС України, унаслідок цієї атаки 7 людей загинуло та ще 47 — поранені.
Загалом 15 областей постраждали внаслідок російської масованої атаки. Зокрема на Сумщині поцілили в об'єкт залізничної інфраструктури. А в Київській області пошкодили два енергооб’єкти. «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла, а згодом — за графіком.
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