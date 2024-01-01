Під час масованої атаки 26 серпня відключали енергоблоки Рівненської та Південноукраїнської АЕС

масованої російської атаки по Україні 26 серпня відключалися чотири енергоблоки Рівненської та Південноукраїнської АЕС.



Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні до МАГАТЕ, пише



Як зазначається, унаслідок атаки о 08:58 26 серпня були відключені від мережі енергоблоки 1, 3 та 4 Рівненської АЕС. О 09:05 потужність блоків Південноукраїнської АЕС була зменшена до загального рівня 1800 МВт.



Через перепади у національній енергомережі, спричинені російськими атаками, о 17:10 енергоблок № 3 Південноукраїнської АЕС було відключено від мережі.



«Російська федерація продовжує навмисно націлюватися на енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу АЕС країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об’єктів в Україні та безпеки мільйонів людей», — йдеться у повідомленні.



До цього представництво України також повідомляло МАГАТЕ про фіксацію російських «шахедів» біля Південноукраїнської АЕС. Так, у ніч проти 20 серпня поблизу станції виявили 17 безпілотників. Уламки дронів знаходили на відстані 1,7 км від промислового майданчика станції.



У ніч проти 21 серпня росія атакувала «шахедами» по Миколаївській області України, де розташована Південноукраїнська АЕС. 23 БпЛА виявили у безпосередньої близькості від станції, а один з них пролетів прямо над її промисловим майданчиком.



Масована атака по Україні



Зранку 26 серпня війська росії провели найбільшу масовану атаку, націлившись на енергетичну інфраструктуру України. Окупанти застосували різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «кинджали». Загалом вони запустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні «шахедів», повідомив президент Володимир Зеленський.



За даними ДСНС України, унаслідок цієї атаки 7 людей загинуло та ще 47 — поранені.



Загалом 15 областей постраждали внаслідок російської масованої атаки. Зокрема на Сумщині поцілили в об'єкт залізничної інфраструктури. А в Київській області пошкодили два енергооб’єкти. «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла, а згодом — за графіком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під часвідключалися чотири енергоблоки Рівненської та Південноукраїнської АЕС.Про це йдеться у повідомленні Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні до МАГАТЕ, пише Громадське Як зазначається, унаслідок атаки о 08:58 26 серпня були відключені від мережі енергоблоки 1, 3 та 4 Рівненської АЕС. О 09:05 потужність блоків Південноукраїнської АЕС була зменшена до загального рівня 1800 МВт.Через перепади у національній енергомережі, спричинені російськими атаками, о 17:10 енергоблок № 3 Південноукраїнської АЕС було відключено від мережі.«Російська федерація продовжує навмисно націлюватися на енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу АЕС країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи ядерних об’єктів в Україні та безпеки мільйонів людей», — йдеться у повідомленні.До цього представництво України також повідомляло МАГАТЕ про фіксацію російських «шахедів» біля Південноукраїнської АЕС. Так, у ніч проти 20 серпня поблизу станції виявили 17 безпілотників. Уламки дронів знаходили на відстані 1,7 км від промислового майданчика станції.У ніч проти 21 серпня росія атакувала «шахедами» по Миколаївській області України, де розташована Південноукраїнська АЕС. 23 БпЛА виявили у безпосередньої близькості від станції, а один з них пролетів прямо над її промисловим майданчиком.Зранку 26 серпня війська росії провели найбільшу масовану атаку, націлившись на енергетичну інфраструктуру України. Окупанти застосували різні види озброєння: БпЛА, крилаті ракети, «кинджали». Загалом вони запустили по Україні понад сотню ракет різних типів та близько сотні «шахедів», повідомив президент Володимир Зеленський.За даними ДСНС України, унаслідок цієї атаки 7 людей загинуло та ще 47 — поранені.Загалом 15 областей постраждали внаслідок російської масованої атаки. Зокрема на Сумщині поцілили в об'єкт залізничної інфраструктури. А в Київській області пошкодили два енергооб’єкти. «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла, а згодом — за графіком.

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