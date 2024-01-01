На Донеччині загинув Герой з Волині Едуард Вовчук

Едуарда Вовчука.



Про це



"Не висихають сльози українців, бо війна щодня забирає життя наших захисників. Чорна звістка смерті знову прилетіла у Рожищенську громаду з зони активних бойових дій.



28 серпня 2024 року під час бойового завдання в районі населеного пункту Парасковіївка Покровського району Донецької області обірвалося життя солдата 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Едуарда Васильовича Вовчука, 1982 року народження.



Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати", - йдеться в повідомленні.



Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 до 31 серпня 2024 року включно.



Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.



Зазначається, що про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!

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