В Україні розбився один винищувач F-16, - WSJ

В Україні розбився один винищувач F-16, - WSJ
В Україні розбився один винищувач F-16.

Про це повідомило The Wall Street Journal з посиланням на посадовця США, пише LB.ua.

F-16 був знищений 26 серпня у результаті аварії. Ймовірно, причиною була помилка пілота.

Київ офіційно не підтвердив наразі втрати одного винищувача.

Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 наприкінці липня, до кінця року їх буде 20.

Ці літаки уже залучали для відбиття масованої російської атаки, днями повідомив Володимир Зеленський.

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Теги: Росія, Україна, війна
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