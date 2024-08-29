В Україні розбився один винищувач F-16, - WSJ
Сьогодні, 19:45
В Україні розбився один винищувач F-16.
Про це повідомило The Wall Street Journal з посиланням на посадовця США, пише LB.ua.
F-16 був знищений 26 серпня у результаті аварії. Ймовірно, причиною була помилка пілота.
Київ офіційно не підтвердив наразі втрати одного винищувача.
Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 наприкінці липня, до кінця року їх буде 20.
Ці літаки уже залучали для відбиття масованої російської атаки, днями повідомив Володимир Зеленський.
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Про це повідомило The Wall Street Journal з посиланням на посадовця США, пише LB.ua.
F-16 був знищений 26 серпня у результаті аварії. Ймовірно, причиною була помилка пілота.
Київ офіційно не підтвердив наразі втрати одного винищувача.
Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 наприкінці липня, до кінця року їх буде 20.
Ці літаки уже залучали для відбиття масованої російської атаки, днями повідомив Володимир Зеленський.
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