В Україні розбився один винищувач F-16, - WSJ





Про це повідомило The Wall Street Journal з посиланням на посадовця США, пише



F-16 був знищений 26 серпня у результаті аварії. Ймовірно, причиною була помилка пілота.



Київ офіційно не підтвердив наразі втрати одного винищувача.



Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 наприкінці липня, до кінця року їх буде 20.



Ці літаки уже залучали для відбиття масованої російської атаки, днями повідомив Володимир Зеленський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні розбився один винищувач F-16.Про це повідомило The Wall Street Journal з посиланням на посадовця США, пише LB.ua F-16 був знищений 26 серпня у результаті аварії. Ймовірно, причиною була помилка пілота.Київ офіційно не підтвердив наразі втрати одного винищувача.Україна отримала перші 10 винищувачів F-16 наприкінці липня, до кінця року їх буде 20.Ці літаки уже залучали для відбиття масованої російської атаки, днями повідомив Володимир Зеленський.

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